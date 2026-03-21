Investigación abierta
Detenido por quemar un piso con una mujer dentro en Les Franqueses del Vallès
Los vecinos del resto de viviendas se han evacuado por sus propios medios
Los Mossos d'Esquadra han detenido este sábado a un hombre como presunto autor del incendio de una vivienda en Les Franqueses del Vallès (Barcelona), dentro de la cual había una mujer, han informado fuentes de la policía catalana.
El suceso ha tenido lugar sobre las once y media de la noche en un piso de un edificio ubicado en la calle Sant Joaquim de esa localidad vallesana, del que se han evacuado por sus propios medios los vecinos del resto de viviendas del inmueble, han informado fuentes de los Bombers de la Generalitat.
El incendio, han indicado las fuentes de los Mossos, no ha provocado ningún herido. Los bomberos han acudido al lugar con seis dotaciones, cuyos efectivos han sofocado las llamadas poco antes de la medianoche.
Los Mossos han abierto una investigación para determinar las causas que han llevado al detenido a provocar este fuego.
- Un ensayo revela que un nuevo medicamento, el axitinib, logra frenar frenar el avance de tumores neuroendocrinos
- ONCE Sorteo Extra del Día del Padre, hoy en directo | Horario del sorteo, premios y resultados del jueves 19 de marzo de 2026
- Vídeo | Los asesinos de Francisca Cadenas, ante el juez: una 'confesión' peculiar y un incidente
- Un donante de semen transmite una enfermedad minoritaria a tres personas en Catalunya: 'Quizá hay más, pero no lo sabemos
- Tim Spector, experto en microbiota: 'Los bebedores de café tienen un microbioma intestinal más rico que los no bebedores
- Huelga de profesores y médicos en Catalunya, en directo | Última hora de las protestas y las afectaciones al tráfico
- Un proyecto español logra capturar hasta el 98% del amoníaco producido por las granjas y convertirlo en fertilizante para el campo
- La autopsia concluye que Jimmy Gracey, el joven de EEUU ahogado en Barcelona, murió de forma accidental