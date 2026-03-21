Detenida una pareja en Rubí por robar 71 móviles en locales de ocio y fiestas de Catalunya

Los Mossos d’Esquadra han detenido en Rubí a un hombre de 28 años y una mujer de 29 a quienes los investigadores atribuyen la sustracción de 71 teléfonos móviles en discotecas, entornos de ocio y fiestas mayores de Catalunya. Según la policía, la pareja actuaba desde el 1 de marzo de 2025 y concentraba buena parte de los aparatos en un piso de la avenida Catalunya de Rubí, que aparecía repetidamente como ubicación GPS pocas horas después de los hurtos.

La investigación arrancó cuando los policías detectaron que una cantidad elevada de teléfonos móviles sustraídos en espacios de ocio de toda Catalunya enviaban señal desde un mismo domicilio de Rubí. A partir de ahí, los agentes fueron vinculando los casos y concluyeron que los hechos seguían un patrón repetido: los robos se cometían en locales nocturnos, fiestas mayores y ambientes similares de diversos municipios de Catalunya, entre ellos Mataró, Salt, Igualada, Mollerussa, Lleida, Tarragona, Reus y Salou.

Según los Mossos, la mayoría de víctimas eran chicas jóvenes que los sospechosos habrían seleccionado previamente. La policía señala también que la gran mayoría de los terminales sustraídos eran de una misma marca de alta gama. En la mayor parte de los casos se trataba de hurtos, aunque en algunas ocasiones los investigados también habrían actuado mediante tirones.

Un piso de Rubí como punto de retorno de los terminales

La clave de la investigación es este rastro digital. Al cabo de pocas horas de los robos, los terminales acababan situándose en un piso de la avenida Catalunya de Rubí. Esto permitió a los investigadores reforzar la hipótesis de que la pareja había convertido esta actividad en su modus vivendi. Siempre según la policía, se desplazaban a los lugares donde actuaban con vehículos de alquiler que iban cambiando semanalmente.

El operativo para arrestarlos se realizó el 1 de marzo, hacia las 05.00 horas, cuando los agentes los interceptaron mientras estacionaban el vehículo en la misma avenida Catalunya. En el registro, los policías encontraron cuatro teléfonos móviles que, según la investigación, acababan de ser sustraídos en una discoteca de Mataró.

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Qué se encontró en el registro

Ese mismo día, los Mossos registraron el domicilio de la pareja. En el interior localizaron documentación falsa, 250 euros, un terminal móvil y una libreta con anotaciones sobre precios de terminales y fechas de fiestas mayores de Catalunya. Con este material y el trabajo de investigación previo, la policía sostiene que ha podido acreditar la participación de los dos detenidos en la sustracción de 71 móviles. Los arrestados acumulan 23 antecedentes policiales entre ambos y pasaron a disposición judicial el 3 de marzo en el juzgado de Rubí.