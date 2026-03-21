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Se desconocen las causas

Cuatro heridos leves al caer parte del falso techo del Teatro Principal de Pontevedra en plena actuación

En ese momento el aforo estaba completo y se celebraba el Concierto de Primavera de la Universidade de Vigo

Los técnicos examinarán este sábado el lugar para intentar conocer los motivos del desprendimiento, que pudo ser letal

Cuatro heridos al caer parte del falso techo del Teatro Principal de Pontevedra en plena actuación

Cuatro heridos al caer parte del falso techo del Teatro Principal de Pontevedra en plena actuación / Gustavo Santos

Ana López

Pontevedra
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Parte del falso techo del Teatro Principal de Pontevedra se desprendió en la noche de este viernes durante la celebración del Concierto de Primavera de la Universidade de Vigo, un incidente que obligó a suspender el espectáculo y a desalojar el recinto. Cuatro personas resultaron heridas de carácter leve y, según la información facilitada en el lugar por el concelleiro de Cultura, Demetrio Gómez, ninguna reviste gravedad.

El falso techo desprendido mide sobre un metro por dos y cayó sobre los asistentes situados en el anfiteatro (la parte superior), con cascotes que alcanzaron a varios de ellos y rozaron a muchos otros.

Los cascotes sobre los asientos del anfiteatro.

Los cascotes sobre los asientos del anfiteatro. / Gustavo Santos

El teatro estaba prácticamente lleno en el momento del suceso, con unas 440 personas entre el patio de butacas y la parte superior del recinto (el aforo completo es de 447). Tres de las personas que presentaban contusiones o golpes fueron trasladadas al hospital para una evaluación más completa. Dos de los heridos es un matrimonio y una tercera es una mujer que sufrió un corte que sangraba, por lo que el impacto visual era mayor. Por su parte, una cuarta persona acudió por su propio pie a Urgencias.

Demetrio Gómez indicó que todavía no se conocen las causas del desprendimiento, por lo que toda la actividad en el Teatro Principal queda suspendida hasta que se pueda garantizar la seguridad del público. La programación prevista para los próximos días queda, por ahora, en el aire, como es el caso del concierto de la Banda de Música de Pontevedra de marchas procesionales de Semana Santa de esta tarde.

El Teatro Principal se encontraba lleno y fue desalojado ordenamente.

El Teatro Principal se encontraba lleno y fue desalojado ordenamente. / Gustavo Santos

El concelleiro destacó la rapidez de actuación de la Policía Local, Protección Civil y los servicios sanitarios, así como el comportamiento "ordenado y ejemplar" del público, que abandonó el teatro con calma tras la suspensión del evento.

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Este sábado está prevista una inspección técnica con personal municipal y representantes de la empresa que trabaja actualmente en el recinto cultural en la instalación de un ascensor para evaluar el estado del teatro y determinar los siguientes pasos. Esta visita es crucial para conocer el motivo del desplome que, afortunadamente, no culminó con grandes daños que lamentar.

Hasta el lugar acudieron la Policía Local, Protección Civil y el 061.

Hasta el lugar acudieron la Policía Local, Protección Civil y el 061. / Gustavo Santos

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