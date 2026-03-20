Vecinos de Freginals y la UB recuerdan a las estudiantes víctimas del accidente de autocar de hace 10 años

Una quincena de vecinos de Freginals (Tarragona), encabezados por la alcaldesa de la población, Neus Franch, han recordado este viernes a mediodía las 13 estudiantes de Erasmus muertas justo hace diez años en un accidente de autocar en la autopista AP-7 a la altura del municipio. En el punto exacto del siniestro, donde el consistorio levantó un monolito de recuerdo, han depositado ramos de flores y han guardado un minuto de silencio. Las víctimas volvían de las Fallas de València cuando la madrugada del 20 de marzo de 2016 el autocar en que viajaban volcó. Franch ha explicado que el consistorio sigue esperando una respuesta a la petición hecha a las administraciones competentes para que estudien las causas de la elevada accidentalidad en este tramo.

"Es un accidente que continúa estando muy vivo en la memoria de la gente", ha explicado la alcaldesa recordando que "fue un golpe muy fuerte para todos, tanto para las familias como por los vecinos". El de este viernes, justo el día que hacía diez años del fatídico siniestro ha sido un acto de homenaje corto y sencillo, pero al mismo tiempo emotivo."Diez años después, el pueblo de Freginals todavía les recuerda", ha asegurado Franch, quienes ha querido enviar, expresamente, "un fuerte abrazo" a las familias de las víctimas. "No están solo, compartimos su luto", ha cerrado.

También la Universitat de Barcelona (UB); donde estudiaban las jóvenes, ha celebrado este viernes un homenaje en memoria de las 13 víctimas. Al acto han asistido miembros de la comunidad universitaria, encabezados por el rector de la UB, Joan Guàrdia, y la que en ese momento era decana de la Facultad de Economía y Empresa, Elisenda Paluzie, familiares y representantes consulares. Los asistentes también han realizado una ofrenda floral ante la piedra de Montserrat grabada con la fecha del accidente - 20 de marzo de 2016 - que se encuentra en el jardín del Edificio Histórico de la universidad. El rector, Joan Guàrdia, ha afirmado que lo único que se puede hacer para combatir el sentimiento de "una muerte injusta es guardar memoria", y ha expresado que "siempre serán nuestros estudiantes."

"Hoy nos reunimos con un sentimiento que combina dolor, recuerdo y responsabilidad", ha dicho por su parte Elisenda Paluzie, que también ha expresado que "el dolor no prescribe, y nuestra obligación de recordar, tampoco". En representación de los estudiantes ha intervenido Mate Csifari, una superviviente del accidente que, aparte de las 13 víctimas mortales, contó asimismo una treintena de estudiantes de 20 nacionalidades diferentes heridos de diversa consideración.

Muerte del conductor

La madrugada de aquel 20 marzo, el autocar que transportaba de vuelta en Barcelona un grupo de estudiantes de Erasmus de la Universitat de Barcelona (que este viernes a mediodía ha organizado también un acto de homenaje) volcó causando el desenlace fatal. Además de las 13 víctimas mortales, el siniestro dejó 26 personas más heridas.

Después de años de investigación, el juzgado número 1 de Tortosa archivó hace tres años el procedimiento penal por el accidente de autocar de Freginals de 2016 a raíz de la muerte del conductor y único acusado en el caso. La acusación le atribuía haberse puesto al volante cansado y con sueño.

Un autocar circula por el tramo de la AP-7 donde tuvo lugar el accidente en que murieron 13 estudiantes, en 2016. / Jordi Marsal / ACN

Larga recta sin descanso

En paralelo en la investigación policial y judicial, el accidente levantó también críticas de vecinos y entidades sobre la elevada peligrosidad del tramo de la AP-7 donde tuvo lugar, una larga recta de más de tres kilómetros sin espacios de parada o descanso donde los conductores pueden acabar acusando los efectos del cansancio y el sueño.

"No entendemos qué pasa (en este tramo): esto es un punto negro que tenemos en la autopista. Aunque sea una recta siempre hay muchos accidentes", ha explicado la alcaldesa de Freginals. El consistorio, ha añadido, ya elevó hace tiempo su queja a las administraciones responsables de la vía para pedir que se estudien las causas de esta elevada siniestralidad. De momento, sin respuesta. "Ya nos han quejado y queremos que miren cómo es que pasa esto aquí en este punto. De momento no nos han dado soluciones", ha cerrado Franch.