Autorizado a volver a casa en coche tras aceptar un año sin carnet por atropellar a una menor en un paso de peatones

Tenía 15 años cuando fue víctima, en agosto de 2024, de un atropello, mientras cruzaba correctamente un paso de peatones señalizado e indicado de la Avenida Luis Espada, en el núcleo de Verín. Sufrió lesiones de gravedad. El conductor responsable de esta imprudencia aceptó este miércoles una condena de 840 euros de multa —que pretende pagar de una sola vez, sin fraccionar—, así como la privación del derecho a conducir vehículos a motor durante un año. Entregó el carnet en el juzgado de Ourense este miércoles, tras aceptar su responsabilidad en la audiencia preliminar. Un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía, la acusación particular y la defensa hizo innecesaria la celebración del juicio, de modo que la causa penal se zanja así, en firme. La joven menor de edad que resultó perjudicada por este siniestro de tráfico ya ha sido indemnizada por la compañía aseguradora, con 19.092 euros.

Como el hombre reside en Verín, y tenía que regresar a su casa tras aceptar la condena, la magistrada estableció, como momento de entrada en vigor de la sentencia, las 12 horas de la medianoche del miércoles al jueves. La autoridad advirtió al acusado de que, a partir de ese instante, tiene prohibido ponerse al volante de un vehículo, o incurrirá en un delito contra la seguridad vial. La togada lo avisó de que hay agentes de la Guardia Civil de Tráfico que están especializados en el control y el seguimiento de los conductores privados de carné que, pese al mandato judicial, siguen circulando, lo que constituye un peligro para la seguridad vial.

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El atropello que da lugar a esta condena por lesiones por imprudencia grave tuvo lugar el 6 de agosto de 2024, sobre las 20 horas. El conductor sentenciado, de 67 años, y sin antecedentes penales, circulaba en un vehículo de su propiedad «con absoluta falta de atención al resto de elementos que intervienen en la carretera», según resalta la Fiscalía en su escrito, que se convierte en un hecho probado tras el acuerdo de conformidad. «Debido a la absoluta falta de cuidado en la conducción y de respeto a las normas de seguridad», no pudo frenar a tiempo e impactó contra la víctima en el paso de cebra. El «violento impacto» causó a la menor perjudicada una fractura compleja de tibia y peroné —necesitó cirugía—, y diversas cicatrices.