Una policía fuera de servicio salva la vida a un turista coreano que sufrió una parada cardiorespiratoria en Montserrat

Montserrat es una montaña sagrada en la que se pueden producir milagros. Y algo así pasó el 14 de febrero cuando una agente de la Policía Nacional fuera de servicio consiguió salvar la vida a un hombre, de 60 años, que sufrió una parada cardiorrespiratoria mientras visitaba con su familia la Abadía de Montserrat.

, la agente realizó esta maniobra de reanimación torácica durante más de 15 minutos hasta que llegó la ambulancia, consiguiendo que el varón de unos 60 años de edad recuperase el pulso, salvando así su vida.

La policía también visitaba este lugar santo cuando, hacia el final de la jornada cerca del aparcamiento, encontró a la víctima tendida en el suelo inconsciente, rodeado de gente. La agente se identificó como policía y, tras comprobar que el hombre no tenía pulso, inició la maniobra de reanimación cardiopulmonar mediante el sistema de compresiones torácicas (RCP).

Transcurridos más de 15 minutos desde que comenzó la maniobra de reanimación, el hombre recuperó levemente el pulso. Entonces la policia siguió con las compresiones torácicas, hasta que finalmente y tras unos minutos tensos, se personó una ambulancia del SEM, que se encargó de trasladar al paciente hasta el hospital.

El hombre de nacionalidad surcoreana que se encontraba de vacaciones en la ciudad con su mujer, fue trasladado al hospital de Bellvitge (Barcelona) donde días más tarde pudo desplazarse la agente, para interesarse por el estado de salud del varón, el cual se estaba recuperando acompañado por su mujer y su hija.

Según cuenta la agente en la visita que realizó al hospital para interesarse por la evolución de esta persona, al verla el ciudadano surcoreano y su mujer se abrazaron a ella en señal de agradecimiento. La policía y la familia surcoreana siguen manteniendo un contacto telefónico. El pasado día 26 de febrero, el varón recibió el alta médica del Hospital de Bellvitge y tras su recuperación acordaron continuar manteniendo un contacto.

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