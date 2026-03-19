Los Mossos incrementaron un 62% las detenciones de fugitivos nacionales e internacionales

La Unidad de Entorno Penitenciario (UEP) de los Mossos d'Esquadra participó, de manera directa o indirecta, en la detención de 112 personas fugadas de la justicia durante el año 2025. Esta cifra supone un incremento del 62% respecto a 2024 cuando fueron 69 arrestados. Estas detenciones centran principalmente en personas fugadas o que no han regresado tras un permiso a prisiones catalanas donde cumplían condena y, también, en fugitivos evadidos de las autoridades judiciales de países de todo el mundo.

En este último caso, el proceso de detención se efectúa a partir del cumplimiento de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) o de una Orden Internacional de Detención (OID) en función del país solicitante. Estas órdenes, cuya información es trasladada por la Unidad de Coordinación Interpolicial (UCOI), llegan a la Unidad de Entorno Penitenciario para que los especialistas en fugitivos tengan conocimiento y puedan realizar las gestiones pertinentes para localizar y detener a personas buscadas por autoridades judiciales de todo el mundo y que podrían encontrarse en Catalunya.

El Grupo de Búsqueda Activa de Fugitivos (GRAF) se encarga de buscar presos que no regresan tras un permiso o se evaden de cárceles de toda España. El Grupo de Búsqueda Internacional de Fugitivos (GRIF), creado a mediados de 2024, se orienta más a la búsqueda de fugitivos que, o bien han salido de prisiones catalanas hacia el extranjero, o bien huyen de las autoridades judiciales de otros países y tratan de ocultarse en territorio catalán. La UEP cuenta también con un grupo especializado de analistas que ordenan la información y generan inteligencia relacionada con las investigaciones en curso.

De las 112 detenciones atribuidas a la unidad, 56 fueron efectuadas directamente por miembros de estos dos grupos operativos, 40 fueron fruto de investigaciones iniciadas y lideradas por ellos que finalmente se traspasaron a otros servicios del cuerpo de Mossos d’Esquadra, y 16 corresponden a detenciones realizadas fuera de Catalunya donde la información clave fue facilitada por la UEP a autoridades policiales de otros países.

Sospechoso en Blanes

Este año 2026, efectivos de la Unidad de Entorno Penitenciario detuvieron el pasado 30 de enero, en Blanes, a un fugitivo de 29 años miembro de una red internacional de narcotráfico que transportaba droga en vehículos modificados. El hombre llevaba dos años y medio fugado de las autoridades francesas, que en agosto de 2023 emitieron una Orden Europea de Detención y Entrega.

En 2022, la policía francesa inició una investigación que permitió desarticular una red internacional de tráfico de estupefacientes dedicada principalmente a la distribución de cocaína, además de metanfetamina, hachís y otras sustancias en España, Países Bajos y Bélgica. La organización criminal utilizaba vehículos manipulados donde ocultaban la droga, lo que les permitía transportarla de forma rápida y discreta. La desarticulación de la red permitió imputar a 17 miembros, 8 de los cuales ingresaron en prisión en agosto de 2023.

Entre enero y diciembre de 2022, los narcotraficantes habrían transportado más de 250 kg de droga con un valor de mercado superior a 500.000 euros. Las gestiones iniciales de las autoridades francesas permitieron identificar a otro miembro del grupo que no había podido ser detenido en su momento. Este individuo, para quien la justicia francesa solicita más de 10 años de prisión, estaba en fuga y era buscado por varias policías europeas debido a su alta movilidad.

Gracias a la investigación y al intercambio de información con la policía francesa, los Mossos d’Esquadra lograron localizar finalmente al fugitivo en Blanes. Agentes del GRIF establecieron un dispositivo policial que culminó con su detención cuando salía de un apartamento turístico donde había pasado unos días con su pareja. Tras pasar a disposición judicial, ingresó en prisión a la espera de ser extraditado a Francia.

Multirreincidente que no volvió

Otra investigación de la UEP, terminó con la detención el pasado 26 de febrero de un fugitivo multirreincidente especializado en robos con violencia a personas de edad avanzada mientras retiraban dinero de cajeros automáticos. En este caso, no se trataba de alguien buscado por otro país, sino de un hombre con más de 60 antecedentes que no había regresado a la prisión de Brians 2 tras un permiso penitenciario concedido en abril de 2025.

El detenido, de 29 años, aprovechaba su corpulencia para intimidar a las víctimas y sustraerles el dinero. En una ocasión, además de robar un reloj de alta gama, obligó a la víctima a retirar dinero de varios cajeros, apropiándose finalmente de más de 10.000 euros.

El hombre cumplía condena hasta el año 2032 por delitos de robo con violencia e intimidación, detención ilegal, robo con fuerza, lesiones, hurto y conducción temeraria. Para evitar ser localizado, mantenía una alta movilidad por Cataluña, cambiando continuamente de ubicación y evitando permanecer más de dos o tres días en el mismo lugar. Además, había reducido al máximo las comunicaciones con su entorno cercano.

Tras una intensa investigación, los agentes del GRAF lograron identificarlo y localizarlo en Mataró, donde establecieron un dispositivo policial que culminó con su detención cuando todo indicaba que se preparaba para delinquir de nuevo. Tras pasar a disposición judicial, el interno reingresó en el Centro Penitenciario de Brians 2 para continuar cumpliendo su condena.

Buscado en Turquía

La gestión de órdenes de detención internacionales por parte de los Mossos d’Esquadra implica que, más allá de la labor de la UEP, cualquier otro servicio del cuerpo puede detectar a una persona buscada si realiza una identificación. Este es el caso de una detención efectuada el 24 de febrero en Vilablareix por una patrulla de seguridad ciudadana de Salt, que sobre las 18:40 identificó a un individuo sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención emitida por las autoridades turcas.

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La información vinculaba al detenido, de 30 años, con un homicidio cometido en Estambul en marzo de 2025 por una organización criminal armada. Por estos hechos, Turquía solicita la cadena perpetua. Al día siguiente de la detención, el hombre fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional para gestionar su extradición.