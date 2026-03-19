Los Mossos incrementan un 55% las denuncias a camioneros con menos controles pero más eficaces

El año pasado se produjeron 19.436 accidentes en la red viaria catalana. En 1.952 de ellos, estuvieron implicados vehículos pesados, como camiones o autocares. Se trata del 10% del total, una proporción que se ha mantenido en los últimos años, según datos de Mossos d'Esquadra: en 2021, por ejemplo, se registraron 16.321 siniestros, de los que en 1.713 hubo vehículos pesados.

Cabe decir que la actividad policial ha ganado en eficacia. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, entre 2021 y 2025 el número de controles de vehículos pesados ha bajado un 6%, mientras que, en el mismo periodo, las denuncias policiales han aumentado un 55%. Los transportistas están obligados por normativa a contar con un tacógrafo para registrar los tiempos de conducción y de descanso. De esta forma se puede saber si existe riesgo de fatiga al circular muchas horas seguidas sin parar.

La forma de detectar este tipo de infracciones ha cambiado. Desde hace dos años, los Mossos disponen de tecnología que incrementa la eficiencia en la inspección de los vehículos pesados. Por ejemplo, el sistema de antenas inalámbricas DSRC (Comunicaciones Dedicadas de Corto Alcance) permite conocer, de forma remota, hasta una veintena de datos de los tacógrafos inteligentes.

Los Mossos cuentan con un sistema de antenas para inspeccionar tacógrafos desde controles estáticos pero también desde vehículos en movimiento

Este sistema permite a la policía catalana captar en tiempo real fallos o manipulaciones (para no registrar el tiempo de descanso) sin tener que detener el vehículo, por lo que los agentes solo deben parar a camiones o autocares cuyo tacógrafo emite algún tipo de irregularidad. Los Mossos establecen estas antenas en controles estáticos pero también en vehículos en movimiento.

La inspectora Vanessa Bohé, subjefa de la División de Tráfico de los Mossos d'Esquadra, explica a este diario que esta información no basta para sancionar al transportista, por lo que se deben interceptar al vehículo y comprobar el tacógrafo para determinar si se han cometido irregularidades. Gracias a estas antenas se selecciona a aquellos camiones o autocares que pueden generar un riesgo para el resto de usuarios de la vía.

Comparar 'cajas negras'

El tacógrafo, que es como una 'caja negra' del vehículo pesado, también ayuda a conocer las causas de siniestros de tráfico, siempre y cuando se pueda recuperar. La inspectora señala que los camiones pueden llevar tacógrafos analógicos, digitales e inteligentes y que estos permiten extraer información "relevante" en el mismo lugar del siniestro, como conocer la velocidad, el tiempo durante el que se ha conducido sin parar o los kilómetros recorridos. En los aparatos más modernos también se pueden conocer otros datos que ofrecen los sensores de movimiento que se encuentran en las ruedas y en la caja de cambios.

Junto a esta información, los agentes realizan una inspección ocular técnica para complementar las cifras obtenidas con el tacógrafo, que deben analizarse en profundidad y ponerlas en contexto. El año pasado, los Mossos descargaron datos de estos aparatos en 125 accidentes de tráfico, de los que 77 acabaron en un informe técnico pericial usado en la investigación de un siniestro viario (un 27% más que en 2021). La policía catalana también da apoyo a otros cuerpos cuando necesitan esta información para hacer sus atestados de accidentes de tráfico.

Uno de los tacógrafos analizados por Mossos / El Periódico

Una de las novedades en la investigación de siniestros en los que están implicados un vehículo pesado y un turismo es la comparación de los datos del tacógrafo de los primeros con el EDR (Event Data Recorder) o 'caja negra' de los segundos. De esta forma, los agentes que indagan las causas pueden conocer de forma más precisa la velocidad, el momento del impacto o la desaceleración de los vehículos implicados y ganar en precisión en los informes que entregan en el juzgado si son requeridos.

"El tacógrafo te da muchísima información sobre el accidente y los momentos previos, por lo que se necesitan expertos que puedan interpretar estos datos y luego explicarlo bien en un juzgado, ya que las causas son muy relevantes, tanto si hay un posible delito detrás como si no", remarca la inspectora y añade que esta tecnología facilita la investigación que hacen los agentes de la División de Tráfico de los Mossos sobre siniestros viarios.

Nuevos métodos

Precisamente los Mossos han explicado estos nuevos métodos de investigación de siniestros este martes en unas jornadas sobre el análisis de datos del tacógrafo en investigaciones de tráfico celebradas en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

"El tacógrafo te da muchísima información sobre el accidente y los momentos previos", remarca la inspectora Vanessa Bohé

La subjefa de la División de Tráfico indica que en este encuentro también se ha analizado la evolución de la tecnología para controlar los tacógrafos y cómo ha cambiado el tratamiento que se hace de los datos obtenidos, ya que ahora los agentes son capaces de acceder a mucha más información que antes. En estas jornadas han participado agentes de Mossos, de Guardia Urbana y de otras policías locales catalanas.

Investigación criminal

La alteración de los datos del tacógrafo también supone un delito de falsedad documental. El año pasado se abrieron 65 diligencias judiciales por este motivo, lo que multiplica por 10 las que se practicaron en 2021. La inspectora explica a EL PERIÓDICO que, tras estas alteraciones, en algunas ocasiones detectan empresas de transporte que presionan a sus conductores para realizar desplazamientos largos sin apenas descansar. Por este motivo, cuando los Mossos descubren que varios transportistas de la misma compañía cometen estas irregularidades, abren una investigación contra la compañía por un delito contra los derechos de los trabajadores. También realizan comprobaciones, junto a efectivos de la Inspección de Trabajo, para determinar si los vehículos cumplen con los requisitos de seguridad.

Imagen de las jornadas sobre tacógrafos que han hecho los Mossos / Mossos

Asimismo, la inspectora también apunta a que una utilidad "menos conocida" de la extracción de datos del tacógrafo tiene lugar en investigaciones de otros delitos que no están relacionados con la seguridad vial, como pueden ser delitos contra la salud pública o contra el tráfico de seres humanos. Este tipo de transportes, principalmente cuando son a otros países, suelen hacerse mediante vehículos pesados, como camiones.

Gracias al tacógrafo, los Mossos pueden conocer su recorrido, los paros realizados o los conductores. "Ayudamos a los investigadores a tirar del hilo, a saber por dónde ha podido pasar un camión o las veces que se ha parado en su recorrido, así ellos pueden hacer comprobaciones", indica la inspectora. En los últimos cinco años, la policía catalana ha realizado 20 informes sobre investigaciones criminales con camiones implicados.