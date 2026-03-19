Interceptan un taxi en Canarias: el conductor fumaba, no tenía habilitación y dio positivo en drogas

La Unidad de Tráfico de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria intervino en la tarde del domingo 15 de marzo con el conductor de un taxi que circulaba en la zona Puerto, en las inmediaciones del Centro Comercial El Muelle, después de detectar una cadena de irregularidades que afectan de forma directa a la seguridad vial y al correcto funcionamiento del servicio público de transporte.

Según la información facilitada, los agentes comprobaron que el conductor circulaba fumando, carecía de título habilitante para el ejercicio de la actividad y además llevaba un taxímetro sin la inspección técnica reglamentaria. A ello se sumó un elemento de especial gravedad: el conductor dio positivo en sustancias incompatibles con la conducción. Tras la actuación, se formularon las diligencias correspondientes.