Arde una iglesia evangélica en Sants

Los bomberos de Barcelona han apagado un pequeño incendio en la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Sants, situada en la calle Violante de Hungría Reina Aragón, del barrio de Sants, este jueves por la tarde. Ocho dotaciones de bomberos de Barcelona han acudido a apagar el fuego.

En concreto se han quemado varios aparatos de aires acondicionados que había en el local, según adelantó BTV y provocó una importante columna de humo que era visible desde diversos puntos de la ciudad. Los bomberos han explicado a este medio que no constan heridos.

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Únicamente la iglesia ha sufrido daños, aunque los peritos los están valorando. Los bomberos investigan las causas del incendio, pese a que todo apunta a un cortocircuito y un sobrecalentamiento de estos aparatos eléctricos. El incendio también tuvo afectación en el tráfico, ya que mientras se hacían tareas para apagarlo se desvió el pasó de vehículos por la zona.