Aumentan un 24% los detenidos por robar cable de cobre

Un total de 1.123 personas fueron detenidas en 2025 por delitos relacionados con el robo de cobre, lo que supone un incremento del 23,9% respecto a 2024, cuando hubo 987 arrestos por este motivo, según los datos ofrecidos por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, en el Congreso.

La secretaria de Estado de Seguridad ha detallado también que el esclarecimiento de este tipo de hechos se ha incrementado en 37,3%, aunque ha admitido que este tipo de delitos están al alza durante su comparecencia este miércoles en la Comisión de Interior y ante una pregunta de la diputada del PP Elvira Velasco.

Calvo ha señalado además que se ha incrementado el control de la recepción de dicho material robado en un 59,7% en las inspecciones a chatarrerías y ha detallado que se están priorizando los recursos en los lugares con más incidencia de este tipo de hurtos: Castilla-La Mancha, Andalucía, Castilla y León, Galicia y Madrid, por ese orden.

Además, se celebran más reuniones de coordinación, se ha unificado el modelo de las denuncias y se georreferencia para detectar puntos calientes, empleando además los controles en los centros de residuos y compraventa de metales como un elemento disuasorio.

La secretaria de Estado ha admitido en todo caso que el robo de cobre significa un reto y un desafío y que este delito tiene un riesgo añadido en el mundo rural, los parques solares y las explotaciones agroganaderas, donde a veces se detectan las sustracciones semanas después de ocurrir.

La diputada del PP ha advertido por su parte del incremento de los robos de cableado y materiales conductores, que generan caos en la red ferroviaria y el AVE, peligro para la seguridad y problemas en el sector de la construcción.

En las zonas rurales, ha agregado Velasco, también provocan desconfianza e inseguridad entre los vecinos, que temen que los asaltos terminen llegando a las viviendas en pueblos que además se quedan a oscuras por el robo de cableado.