Una de cada dos detenciones de agresores sexuales en Barcelona se hace in fraganti

El año pasado se denunciaron en Barcelona 1.179 casos de agresiones sexuales, un 4,4% más que 2024, cuando se registraron 1.129 casos. También aumentaron un 15,8% los detenidos por agresión sexual así como un 5,5% los denunciados por estas conductas. La mitad de estos arrestos, mayoritariamente casos de tocamientos, fueron in fraganti, según han explicado a EL PERIÓDICO los Mossos d'Esquadra.

La resolución de los casos de violencia sexual aumentó 2,7 puntos el año pasado, hasta llegar al 86,85%, impulsada sobre todo por un incremento del 29,1% en las detenciones in fraganti, destaca la policía catalana. Estos arrestos se producen cuando la víctima sufre una agresión en espacios como transporte público, calle o zonas de ocio y rápidamente llama a la policía o al 112. Esta se persona y detiene al agresor en el mismo lugar.

El 82,7% de las detenciones in fraganti corresponden a agresiones sin penetración

Dentro de los patrullajes del plan específico contra las Violencias Sexuales los agentes están más atentos a conductas de riesgo que pueden ser tipificadas como agresión sexual sin penetración, como son los tocamientos.

En declaraciones a este diario, la comisaria Montse Estruch, jefa de los Mossos d'Esquadra en Barcelona, ha recordado que "existe más confianza en el sistema y en la red de atención a las víctimas ya sea en el ámbito policial, sanitario o de otro tipo. En este sentido, las mujeres están más empoderadas y no aceptan determinadas conductas que antes se toleraban". De ahí que inmediatamente llamen a la policía.

La comisaria jefe de Mossos en Barcelona remarca que "las mujeres están más empoderadas y no aceptan determinadas conductas que antes se toleraban"

El 82,7% de las detenciones in fraganti corresponde a agresiones sexuales sin penetración. Desde Mossos señalan que el año pasado una de cada dos detenciones por este tipo de agresiones sexuales en Barcelona fue en el acto, poco después de que la víctima lo denunciara o la patrulla se diera cuenta del delito, lo que demuestra "la eficacia operativa y la capacidad de respuesta inmediata de los efectivos policiales".

En cuanto a las agresiones con penetración, estas a menudo se producen en espacios donde la policía no puede intervenir de forma directa, como domicilios, habitaciones de hotel o locales privados, y por eso la mayoría de estos casos se activan a partir de la denuncia posterior de la víctima en comisaría. A partir de aquí se inicia una investigación y se da con el autor.

El 57% de las víctimas de violencia sexual denuncia los hechos dentro de los primeros 7 días

Las agresiones sexuales denunciadas en Barcelona el año pasado fueron 1.179, lo que representa el 0,7% del total de delitos registrados en la ciudad. En comparación con el conjunto de Catalunya, donde este tipo de denuncias aumentaron un 11% en 2025, el incremento en Barcelona fue más moderado, del 4,4%. Sin embargo, los Mossos d’Esquadra destacan un matiz importante: aunque las denuncias crecieron un 4,4%, los delitos contra la libertad sexual en 2025 descendieron un 6,7% respecto al año anterior.

En este sentido, la policía destaca que existe mucha latencia en este tipo violencia sexual, es decir, el tiempo que pasa entre que suceden los hechos y la víctima los denuncia. El 57% de las víctimas de violencia sexual denuncia los hechos dentro de los primeros 7 días, destacan los Mossos.

Solo uno de cada cinco delitos sexuales ocurridos en Barcelona el año pasado sucedieron en zonas de ocio nocturno

Un 50% más de patrullaje

En el último año los Mossos han incrementado un 50% el patrullaje para garantizar la seguridad en entornos de riesgo de violencia sexual, como es el transporte público, ejes comerciales o zonas de ocio. Asimismo, ha aumentado casi un 92% la cifra de hombres identificados ante sospecha de que podrían haber cometido un delito contra la libertad sexual. Únicamente uno de cada cinco delitos sexuales cometidos en Barcelona el año pasado sucedieron en zonas de ocio nocturno.

En este sentido, la comisaria Estruch ha destacado el refuerzo policial y la coordinación con el sector: "Reforzamos la formación y coordinación con personal de seguridad privada en entornos de ocio, apostamos por un modelo de inteligencia policial predictivo que nos permite distribuir eficientemente efectivos policiales allá donde suceden los delitos, y destinamos el aumento de Mossos d'Esquadra al patrullaje en la calle". "La especialización en la atención a las víctimas y en la investigación de delitos de cariz sexual es primordial para hacer aflorar la cifra oculta y aumentar el conocimiento del fenómeno", subraya la comisaria.

Los responsables policiales también ponen en valor el plan específico contra las Violencias Sexuales que empezó hace unos años en entornos de ocio pero se ha ido expandiendo a otros entornos de riesgo. A partir de analizar denuncias y escuchar a las víctimas, los Mossos han centrado los dispositivos cerca de discotecas y bares musicales a la vez que han establecido itinerarios desde estos puntos al transporte público cuando cieran estos locales para que las mujeres se sintieran seguras.

Han formado a personal de estas discotecas para que puedan detectar estas conductas de violencia sexual así como mejorar su atención a las víctimas cuando les expliquen que han sufrido una posible agresión. Esta formación se extendió a empleados de TMB hace un año para que también pudieran identificar estos posibles riesgos.