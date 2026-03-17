Tres detenidos por intento de homicidio por encerrar a un hombre dentro de un piso y prenderle fuego en Girona

Los Mossos d’Esquadra han detenido a tres hombres, de 40, 46 y 47 años, acusados de una tentativa de homicidio y de un delito de incendio por presuntamente haber encerrado el lunes a un hombre dentro de un piso del barrio de Sant Narcís de Girona y, posteriormente, prenderle fuego.

La víctima resultó herida de poca gravedad a consecuencia de la inhalación de humo y tuvo que ser rescatada por los Bombers por el balcón del domicilio. Posteriormente, los sanitarios del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) la atendieron y la trasladaron en ambulancia al hospital Josep Trueta de Girona. Según fuentes sanitarias, el hombre continúa ingresado en este centro en estado de poca gravedad.

Las detenciones se llevaron a cabo a lo largo del lunes, después de que la unidad de investigación de la comisaría de Girona tomara declaración a varios testigos y buscara pruebas que lo confirmaran.

Quejas vecinales

Vecinos del bloque afectado explicaron a Diari de Girona que el piso donde se produjo el siniestro había generado quejas en varias ocasiones. También sostienen que la persona que reside allí presuntamente se dedicaría a la venta de droga y que a menudo había mucha gente entrando y saliendo del domicilio. Los vecinos también aseguran que la víctima tenía previsto un desahucio en los próximos días. Según relatan, el piso era propiedad de su abuela y, tras su muerte, el hombre no habría asumido ningún gasto. Además, afirman que realquilaba habitaciones de la vivienda.

Cabe recordar que el incendio se declaró en la madrugada del lunes en un piso de un edificio de cinco plantas del número 21 de la calle Santander. De manera preventiva, se desalojó a 35 vecinos del bloque y se ordenó el confinamiento temporal de las viviendas situadas a ambos lados del inmueble afectado. El aviso se recibió hacia las tres y media de la madrugada y hasta el lugar se desplazaron nueve dotaciones de Bombers, que al llegar se encontraron el fuego totalmente desarrollado.

Rescatado por el balcón

Como consecuencia del humo y de la intensidad de las llamas, el hombre tuvo que ser evacuado desde el balcón del piso. Una vez controlada la situación, los residentes pudieron volver a sus domicilios. En el dispositivo también intervinieron efectivos de la Policía Municipal de Girona y de los Mossos d’Esquadra.

Todo apunta a que los arrestados habrían encerrado al hombre en el piso —no se descarta que estuviera dentro de la habitación— a raíz de un desacuerdo vinculado a alguna actividad ilegal, que habría derivado en una discusión y, finalmente, en el incendio.

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En cuanto a los detenidos, los dos primeros fueron arrestados en el mismo lugar de los hechos y el tercero por la tarde. Está previsto que pasen a disposición judicial este miércoles. Los Mossos d’Esquadra han confirmado los arrestos y se limitan a indicar que la investigación continúa abierta.