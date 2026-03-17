La policía de Vilafranca del Penedès inspecciona un taller mecánico y encuentra un camión con 630 kg de hachís

Los talleres mecánicos suelen abrir muy pronto y cerrar a primera hora de la tarde, por lo que es normal que tener actividad sobre medianoche resultase sospechoso. Así lo constató el pasado 8 de marzo un vecino de Vilafranca del Penedès que alertó a la policía local del municipio sobre que se estaría trabajando en un taller próximo a su casa cuando, en teoría, debería estar cerrado al público.

Por eso acudió una patrulla y al llegar observaron a dos personas saliendo del establecimiento. Ante las preguntas de los agentes, ninguno de los dos pudo dar una explicación coherente sobre su presencia en el taller, lo que despertó sospechas y motivó que los policías accedieran al interior para inspeccionar.

Dentro, los agentes localizaron un camión de pequeñas dimensiones con varios paquetes en su interior, así como un tercer hombre sentado dentro de la cabina del vehículo. El motor del camión estaba encendido, lo que hacía pensar que podría estar a punto de abandonar el lugar. Al preguntar al hombre sobre el tipo de carga que transportaba, éste afirmó que se trataba de productos alimentarios.

Sin embargo, mientras avanzaba la inspección, los agentes percibieron un fuerte olor compatible con hachís. Al comprobar el contenido de los paquetes, confirmaron que contenían varios fardos de la sustancia, perfectamente envueltos y preparados para su transporte.

Ante los indicios recogidos, la Policía Local detuvo a los tres hombres como presuntos autores de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, y comunicaron los hechos a los Mossos d'Esquadra, que se hicieron cargo de la instrucción del caso. Las comprobaciones posteriores determinaron que el peso total de la sustancia intervenida ascendía a aproximadamente 630 kilogramos.

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Los detenidos, uno de los cuales tenía un antecedente policial, fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Vilafranca del Penedès. Los Mossos han iniciado una investigación para determinar el destino de la droga y si los sospechosos detenidos tienen alguna relación con grupos de narcos.