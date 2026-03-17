La pareja británica que intentó secuestrar a una mujer en Son Ferriol raptó a otro hombre en febrero y lo agredió en Son Banya

La pareja británica de presuntos secuestradores de una mujer en Son Ferriol no era la primera vez que actuaba de esta manera. Hace apenas un mes, el pasado 10 de febrero, ya fueron detenidos por convencer a un hombre bajo engaños para que se subiera a su coche con la supuesta intención de pagarle una deuda. Pero una vez que este se subió al vehículo, le trasladaron a Son Banya, donde le propinaron una brutal paliza. Agentes de la Policía Nacional ya los detuvieron tres días después por presuntos delitos de robo con violencia y lesiones.

Detenido el agresor tras llevar a un hombres a Son Banya y robarle tras propinarle una paliza / POLICÍA NACIONAL

Estos hechos ocurrieron la madrugada del pasado miércoles 11 de febrero. La víctima fue a reclamar a la pareja británica que le pagaran el dinero que le debían. Los delincuentes convencieron al hombre para que se subiera a su coche con la intención de ir a un cajero automático para pagarle la cantidad que le adeudaban. En su lugar, se dirigieron a Son Banya. Al verlos adentrarse en el poblado, el afectado intentó huir. El agresor le puso un serrucho en el cuello para evitar que se resistiera.

Entre ambos se inició una pelea mientras que la mujer se dirigió a una de las casetas del poblado. Al llegar a esta, otras de las personas allí presentes ayudaron a que el atacante dejara de golpear a la víctima. La pareja, entonces, emprendió la huida del lugar después de sustraerle al hombre dinero y otros efectos. La víctima tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario, donde le tuvieron que aplicar grapas en la cabeza y en la espalda por las heridas sufridas.

Ensangrentado

En la mañana del 11 de febrero, la víctima se dirigió a la comisaría del distrito Oeste de la Policía Nacional para interponer la correspondiente denuncia. El hombre estaba completamente ensangrentado y apoyaba la cabeza contra una pared. El afectado explicó que le habían secuestrado y robado durante la pasada noche.

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A continuación patrullas del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional se dirigieron al domicilio del agresor. Allí detuvieron al hombre y a la mujer como presuntos delitos de robo con violencia y de lesiones. Un mes después han vuelto a ser detenidos por intentar secuestrar a una mujer en Son Ferriol.