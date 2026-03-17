Operación 'Eleven': intervienen 600.000 juguetes falsos de 'Stranger Things' con valor de hasta 4 millones de euros

La Policía Nacional ha incautado más de 600.000 peluches, llaveros y otros artículos falsificados, la mayoría sobre la serie de éxito 'Stranger Things', procedentes de China pero de calidad muy inferior a los originales, almacenados en naves industriales de los municipios madrileños de Fuenlabrada, Getafe y Parla.

Se trata de la mayor intervención de juguetes falsos realizada hasta el momento, con unas 25 toneladas de productos falsificados, según destaca la Dirección General de la Policía de esta operación, bautizada como Eleven, en alusión a una de las protagonistas de la serie 'Stranger Things' de Netflix.

Dos personas de nacionalidad china han sido detenidas como presuntos responsables de un delito contra la propiedad intelectual y se calcula que, de haber salido al mercado sobre todo en bazares chinos a precio muy inferior a los originales, la mercancía incautada les habría reportado unos beneficios de unos 3 o 4 millones de euros.

El inspector Jorge Vidal, adscrito a la sección que investiga delitos contra la propiedad industrial perteneciente a la Unidad central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), ha explicado que la investigación se inició en febrero cuando los investigadores tuvieron conocimiento del flujo de envíos sospechosos procedentes de China a unas determinadas empresas de logística y paquetería.

Miles de Demogorgon y cromos de los protagonistas

La primera intervención policial fue el 11 de febrero y permitió interceptar en una empresa de logística 72 cajas que contenían miles de productos vinculados a la conocida producción norteamericana.

Los artículos mostraban acabados de muy baja calidad y carecían de las garantías mínimas de seguridad exigidas para su comercialización en el mercado europeo.

Muñecos y llaveros de Disney y Pokémon

A partir de esa actuación, los investigadores lograron identificar a la destinataria de la mercancía y localizar el centro neurálgico de la actividad en una nave industrial situada en Parla.

De hecho, uno de los detenidos es un hombre que era el arrendatario de este centro. La otra detención es la de una mujer que era la encargada de recepcionar los pedidos.

La explotación de la investigación dio paso a cinco inspecciones simultáneas en distintos puntos de Fuenlabrada, Getafe y Parla, si bien en esta última nave fue donde se halló más mercancía falsificada correspondiente a peluches de algunas películas de Disney como 'Lilo y Stich', así como miles de llaveros de marcas registradas vinculadas a series y películas como 'Zootrópolis', 'La Pantera rosa', 'Star Wars', 'Minecraft' o 'Pokémon', de las que también se han intervenido cromos de colección falsos.

Noticias relacionadas

Según la Policía, el balance final de las actuaciones releva la magnitud del entramado: más de 25 toneladas de productos falsificados sumando más de 600.000 artículos de diversa índole, todos ellos reproducciones no autorizadas de marcas y contenidos de gran proyección comercial.