Un juez investiga la muerte del arquitecto Josep Juanpere en su residencia de Baqueira

El pasado 26 de diciembre el arquitecto Josep Juanpere falleció por un infarto en su residencia de Baqueira (Val d'Aran) en la que pasaba unos días de vacaciones. Su funeral, unos días después en Barcelona, reunió a lo más granado del empresariado y la cultura barcelonesa, ya que se trataba de uno los profesionales más relevantes en el diseño arquitectónico de edificios de oficinas, sedes corporativas o establecimientos hoteleros.

Pese a que todo apunta a que su muerte fue por causas naturales, el Juzgado de Instrucción de Vielha tiene abierta una causa, que está bajo secreto, tras constatar que existen algunas lagunas en las horas previas al fallecimiento del arquitecto.

Juanpere se encontraba con su pareja en su residencia de Baqueira para pasar las vacaciones de Navidad. Tras la cena del 24 de diciembre se encontró mal y acudió a urgencias del hospital de Vielha, centro en el que estuvo en observación durante varias horas. Salió el día 25 a instancias del propio hospital, según fuentes cercanas al caso.

El arquitecto falleció el 26 de diciembre en su domicilio mientras estaba haciendo la siesta. En ese momento, estaría acompañado de su pareja, según las mismas fuentes. La familia se enteró después de que un sobrino acudiese a la vivienda y estuviera llamando durante casi una hora hasta que la mujer le abrió la puerta.

Tras avisar a los servicios de emergencia, los equipos sanitarios constataron que la muerte había sido por un infarto, pero al existir esta atención previa en el hospital el día anterior supuestamente no se habría firmado el certificado médico de defunción y se instó al juzgado para que se hiciera la autopsia al arquitecto para determinar las causas exactas.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, la investigación se centra en la entrada y salida del arquitecto con tan poco tiempo del hospital así como en reconstruir sus últimas horas de vida, en las que estaba acompañado de su pareja actual, residente en Madrid. Fuentes judiciales han explicado a este diario que la muerte fue natural y que la investigación, por el momento, no se dirige contra nadie.

En este sentido, después del fallecimiento del arquitecto los investigadores de la Región Policial del Alt Pirineu de los Mossos d'Esquadra elaboraron un atestado policial que entregaron al juzgado, como es habitual ante casos en los que se solicita una autopsia. Según ha podido saber este medio, la autopsia preliminar, que también está a disposición del magistrado, remarca que el fallecimiento fue por causas naturales, pero se está pendiente del informe definitivo que puede demorarse unas semanas más.

Arquitecto reconocido

Josep Juanpere i Miret nació en 1953 y se tituló en 1976 por la Escola Superior d’Arquitectura de Barcelona. Fundó GCA Architects junto con Antonio Puig en 1986, estudio que se ha convertido en uno de los referentes, a nivel nacional e internacional, del sector con diseños funcionales y con un amplio sentido del espacio sin olvidar la sostenibilidad en los materiales de construcción y la innovación tecnológica.

Entre los proyectos creados por el estudio están tanto sedes empresariales como la Torre Puig, de la compañía Puig, en L'Hospitalet de Llobregat; el Smart 22@ en Barcelona, uno de los primeros edificios de oficinas smart en España, las sedes de Barcelona y Madrid de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira Headquarters las Oficinas Bonill en Barcelona, rehabilitación de un edificio industrial o el diseño de la Central MoraBanc en Andorra, entre otras.

También ha diseñado hoteles en Barcelona como el The Mirror Hotel, caracterizado por el uso de espejos, o participado en la remodelación del Hotel Arts, mientras que también hizo el proyecto hotelero de lujo del Royal Mansour Tamuda Bay en Marruecos. Además, ha participado en el centro de día para enfermos de Alzheimer de la Fundació Rosa Maria Vivar en Reus, el diseño de las instalaciones educativas del St Paul's School en Barcelona o en el Centro Logístico Mango en Lliçà d'Amunt, así como en proyectos residenciales de lujo en la Costa Brava.

Josep Juanpere también fue miembro de la Junta Directiva del Real Club de Tenis Barcelona-1899 entre 2018 y 2024. Esta entidad expresó su "más sentido pésame" por la muerte y lo consideraba "uno de los artífices de la transformación y remodelación del club y en su adaptación para la disputa del Barcelona Open Banc Sabadell". "Se va una persona entrañable, constructiva, positiva, siempre dispuesto a colaborar desinteresadamente con el club y a ayudarlo a proyectar su imagen", señalaban desde el Real Club de Tenis Barcelona-1899.