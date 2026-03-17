Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RosalíaAsteroideOrmuzCastilla y LeónBarcelonaHuelga profesoresGuerreras K-PopOscar 2026LaportaMercadona'Incel'
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Las cajas negras de los trenes revelan que entre el descarrilamiento y choque pasaron 15 segundos

El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro

Cronología del accidente de tren de Adamuz. En la foto, la llegada de un coche fúnebre al anatómico forense de Córdoba este martes.

Cronología del accidente de tren de Adamuz. En la foto, la llegada de un coche fúnebre al anatómico forense de Córdoba este martes.

Vídeo: Patricio Ortiz y Agencias | Foto: EFE/Salas

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Un mes después del suceso, Adamuz trata de recuperar una aparente normalidad que les devuelva a la tranquilidad del día a día, a las rutinas de unas vidas golpeadas por la tragedia ajena pero que vivieron como propia.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. La comisión catalana de la eutanasia resuelve que Pere, el vecino de Reus con una depresión severa, ha agotado 'todos los tratamientos': 'No hay posibilidad de curación ni de mejora
  2. La Aemet confirma la llegada de la borrasca Samuel y anuncia que hemos batido récord absoluto de frentes de gran impacto en el Mediterráneo
  3. Las grabaciones a los asesinos de Francisca Cadenas: 'No la vais a encontrar
  4. Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora de las protestas en la educación: fechas, afectaciones y qué reclaman
  5. Astrónomos detectan una señal láser procedente de una galaxia a 8.000 millones de años luz
  6. Tranquilidad y resignación en Rodalies en el primer día de cortes en el Garraf: 'Es un pitote, hoy no llego a tiempo
  7. Así está la situación de las líneas de Rodalies Renfe en Catalunya: empiezan las obras en los túneles del Garraf
  8. Becas de 900 euros al mes para estudiar fuera de tu ciudad: requisitos y cómo pedirlas

Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Las cajas negras de los trenes revelan que entre el descarrilamiento y choque pasaron 15 segundos

Operación 'Eleven': intervienen 600.000 juguetes falsos de 'Stranger Things' con valor de hasta 4 millones de euros

Operación 'Eleven': intervienen 600.000 juguetes falsos de 'Stranger Things' con valor de hasta 4 millones de euros

La Guardia Civil analiza ropa interior femenina y un mechón de pelo que guardaban los asesinos de Francisca Cadenas

La Guardia Civil analiza ropa interior femenina y un mechón de pelo que guardaban los asesinos de Francisca Cadenas

La jueza envía a prisión a uno de los detenidos por el asesinato machista de una vecina de Huesca

La jueza envía a prisión a uno de los detenidos por el asesinato machista de una vecina de Huesca

Detenido en Málaga tras matar presuntamente a un hombre de 74 años a puñetazos

Detenido en Málaga tras matar presuntamente a un hombre de 74 años a puñetazos

Acordonan el centro de Cuenca por una mochila junto a la Subdelegación del Gobierno

Acordonan el centro de Cuenca por una mochila junto a la Subdelegación del Gobierno

Condenado a seis años de prisión por violar a un menor transexual en Igualada: “Ya te dije que no me gustan los tíos”

Condenado a seis años de prisión por violar a un menor transexual en Igualada: “Ya te dije que no me gustan los tíos”

Muere una mujer tras caer dentro de una calefacción tipo gloria en Valladolid

Muere una mujer tras caer dentro de una calefacción tipo gloria en Valladolid