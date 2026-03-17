Detenida en Riudoms por reclutar 'mulas' por redes sociales para cometer la estafa del 'hijo en apuros'

La Policía Nacional y la Ertzaintza detuvieron en Riudoms a una mujer que presuntamente se dedicaba a reclutar personas por redes sociales para hacer que cobrasen, a cambio de una comisión, el dinero obtenido de la estafa conocida como “el hijo en apuros”. De esta forma, usaba a los reclutados como "mulas" para ir al banco a conseguir el dinero, además de convertirlos en cómplices del delito.

Las estafas alcanzaron a víctimas de todo el territorio nacional y se estima que la cantidad defraudada con esta modalidad de estafa podría ascender a casi 100.000 euros. La investigación se inició de forma conjunta en enero de 2026 al detectarse denuncias de estafas en varios puntos de España que seguían el mismo patrón.

Estas estafas se centraban en la modalidad de “hijo en apuros” y, a través de mensajes de texto, los ciberdelincientes se hacían pasar por el hijo de la víctima alegando algún problema urgente y manifestando que ese era su nuevo número de teléfono, para solicitarles posteriormente una transferencia de dinero con motivo de esa urgencia y necesidad.

Las indagaciones de los agentes permitieron, el pasado 10 de marzo, localizar a la persona presuntamente encargada de realizar dichas estafas en la localidad tarraconense de Riudoms y, una vez ubicado el domicilio, se llevó a cabo una entrada y registro.

En el registro, decretado por la Sección Civil y Penal del Tribunal de Instancia de Irún Plaza 3, se intervinieron un total de 3.400 euros en efectivo, varios dispositivos móviles y gran cantidad de tarjetas telefónicas que eran utilizadas para la comisión de las estafas.

La sospechosa contactaba a través de perfiles de redes sociales con personas a las que ofrecía cantidades económicas por la apertura de cuentas bancarias, lo que en argot policial se define como “mulas” donde, tras culminar la estafa, harían ingresar el dinero a las víctimas y así intentar evitar el rastro para los investigadores, dificultando su labor investigadora.

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La operación continúa abierta, a la espera del análisis de la información contenida en el material intervenido y, no se descartan nuevas detenciones y la localización de más víctimas. En este sentido, fuentes policiales han explicado a este medio que la sospechosa formaría parte presuntamente de un grupo organizado de ciberdelincuentes y que una de sus funciones sería la de reclutar posibles 'mulas' para obtener los beneficios de los engaños.