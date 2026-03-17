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Crimen de Hornachos

La abogada de la familia de Francisca Cadenas: "A día de hoy hay indicios de que pudo haber un móvil sexual"

La acusación particular no descarta solicitar la prisión permanente revisable para uno o los dos hermanos si la instrucción de la causa concluye esta motivación

La defensa de los detenidos lo niega y dice que el autor confeso mató a la víctima en un ataque "de ira" y en solitario

Verónica Guerrero, abogada de la familia de Francisca Cadenas.

Verónica Guerrero, abogada de la familia de Francisca Cadenas. / Europa Press

Belén Castaño Chaparro

Badajoz
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La investigación sobre la desaparición y muerte de Francisca Cadenas sigue en una fase inicial, después de que se descubrieran sus restos enterrados en casa de sus vecinos, los hermanos Julián y Manuel G., y el primero confesara ser el autor y exculpara al segundo.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue con sus pesquisas y se están analizando los vestigios y pruebas recabados en los registros en Hornachos. Al mismo tiempo, están saliendo a la luz parte de las grabaciones y escuchas realizadas a los dos hermanos, que, junto con la información que se obtenga del volcado de los teléfonos, van a ser claves para esclarecer el motivo del crimen y el grado de participación de los detenidos, investigados ambos por los delitos de asesinato y contra la libertad.

La abogada de la familia de Francisca Cadenas, Verónica Guerrero, se muestra cauta a la espera que la investigación avance, pero asegura que "a día de hoy indicios de que pudo haber un móvil sexual, los hay".

"Si durante la instrucción consigo mantener y que esos indicios me lleven a la conclusión de que ese es el motivo, por supuesto, que pediré la prisión permanente revisable", afirma Guerrero. Que sea para uno o los dos hermanos también dependerá de lo que determine la investigación.

Caso de Manuela Chavero

La abogada considera que no es relevante que en el auto de prisión provisional para los dos hermanos dictado del juez de Villafranca de los Barros no se recoja esa motivación sexual. En este sentido, recordó el caso de Manuela Chavero, que ella también defendió: a Eugenio Delgado se le investigaba por homicidio en comisión por omisión y terminó condenado no solo a prisión permanente revisable, sino que además se le impusieron otros 15 años de prisión por un delito de agresión sexual.

José Duarte y Aurelia Martín, abogados de la defensa.

José Duarte y Aurelia Martín, abogados de la defensa. / EFE

Para los abogados de la defensa, sin embargo, ni la UCO ni el juez concluyen que exista un móvil sexual. "Además de las escuchas telefónicas, les pusieron un micro en sus coches, y, posteriormente, en su domicilio y, a pesar de esas escuchas y haber contemplado algún dato más, no se concluye que haya existido una agresión sexual", insiste José Duarte, que defiende a Julián G., el autor confeso de la muerte de Francisca Cadenas.

Su cliente contó al juez que la víctima fue a su casa la noche de la desaparición a preguntar por un familiar que estaba enfermo y lo sorprendió consumiendo cocaína, y en un ataque «de ira» acabó con su vida golpeándola. También dijo que murió en el acto.

En cuanto al otro hermano, Manuel G., cuya defensa ejerce Aurelia Martín, esta parte sostiene que está acreditado que no participó en los hechos, porque cuando desapareció su vecina -entre las 23.00 y las 23.20-, él se encontraba con un familiar en el Hospital de Mérida. "No regresó a Hornachos hasta cerca de la una de la madrugada y a su domicilio mucho después, porque se unió directamente a las batidas de búsqueda de Francisca", señala su letrada, quien subraya que hay testigos que así lo han corroborado a los investigadores.

Recurrida la prisión provisional para Manuel G.

Por este motivo, se ha recurrido su ingreso en prisión provisional, al considerar que no existe riesgo de fuga, hay arraigo y «no existe motivo bastante para creer que haya tenido ningún tipo de participación en la muerte de Francisca Cadenas», argumenta Martín. La acusación particular se opondrá a su puesta en libertad.

El proceso judicial por el asesinato de Francisca Cadenas está dando sus primeros pasos y queda por delante un arduo trabajo para los investigadores, las acusaciones pública y particular y las defensas.

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En el caso de Manuela Chavero, la instrucción se prolongó 2 años y tuvieron que pasar 4 desde que se localizaron sus restos para que se celebrara el juicio.

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