Muere un conductor en un choque frontal con un camión de los Bombers en Cassà de la Selva

Un accidente de tráfico en la C-65 en Cassà de la Selva ha acabado con una víctima mortal: el conductor del turismo que chocó frontalmente con un camión de los Bombers.

El siniestro se produjo este lunes a las 6:45 de la mañana en el kilómetro 17,9 de la vía. Por causas que aún se están investigando, se produjo un choque frontal entre un turismo y un camión de los Bombers de la Generalitat que regresaba de un servicio. Como consecuencia del impacto, el vehículo de bomberos volcó, mientras que el coche quedó parcialmente tumbado en el arcén de la carretera.

Tres heridos

En el accidente, en el que también se vio implicado un segundo turismo, resultaron heridas tres personas: dos de poca gravedad y uno leve, que fueron trasladados al Hospital Josep Trueta.

Tras el siniestro, se han activado cuatro patrullas de los Mossos d’Esquadra, ocho dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y cinco unidades del SEM, además del apoyo psicológico. La incidencia ha obligado a cortar la C-65 a la altura de Cassà de la Selva.

La C-65 se mantiene cortada en Cassà de la Selva por este grave accidente y se están realizando desvíos señalizados, según informó el Servei Català de Trànsit.

18 muertos en Catalunya este año

Este es el primer accidente de tráfico mortal de 2026 en una vía interurbana de la provincia de Girona. Con esta víctima, ya son 18 las personas que han perdido la vida este año en las carreteras catalanas, según los datos provisionales del Servei Català de Trànsit. Hasta este 16 de marzo, Girona era la única provincia catalana que mantenía el registro de víctimas mortales a cero en vías interurbanas al inicio de este año.

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Cabe tener en cuenta que en la provincia sí se han registrado dos víctimas mortales de accidentes de tráfico, pero ninguna tuvo lugar en vías interurbanas —carreteras— sino en zona urbana, por lo que no están contabilizadas en el balance del Trànsit. La semana pasada murió un joven motorista de 17 años en Camós y una peatona de 42 años atropellada en Empuriabrava.