Los Mossos detienen a una trabajadora de una residencia de Martorell por robar joyas de cinco ancianos

Los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación de la comisaría de Martorell detuvieron el pasado jueves a una trabajadora, de 45 años, de una residencia de la localidad por presuntamente robar joyas de los ancianos muy dependientes que ella tenía a su cargo en este centro para la tercera edad.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por la directora del centro por la desaparición de una cantidad relevante de joyas propiedad de varios residentes. Gracias a la descripción detallada de los objetos sustraídos, los agentes de la Unidad de Investigación consiguieron localizar las joyas en un local de compraventa de oro en Baix Llobregat, donde habían sido vendidas recientemente.

Los agentes identificaron a la mujer que había vendido las joyas en el establecimiento de compraventa y se trataba una trabajadora de la propia residencia, encargada de las tareas de cuidado y acompañamiento de los residentes. Presuntamente, la sospechosa aprovechaba el alto grado de dependencia de las víctimas, que no podían valerse por sí mismas, así como la confianza que la dirección del centro había depositado en ella, para sustraer las joyas, creyendo que nadie se daría cuenta.

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La detenida, que no tenía antecedentes policiales previos, pasó a disposición del juzgado de guardia de Martorell acusada de un delito de hurto.