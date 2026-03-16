En Osona
Los Mossos 'cazan' a un motorista dos días consecutivos duplicando la velocidad permitida por la C-62
En una de las veces circulaba a 187 km/h en un tramo de 90 de esta carretera
Los días 21 y 22 de febrero pasado agentes del Área Regional de Tráfico del Sector de Vic de los Mossos d'Esquadra detectaron una motocicleta circulando con exceso de velocidad por la carretera C-62. En un tramo en el que únicamente se puede ir a 90 km/h un motorista, de 61 años, superó el límite por mucho los dos días de forma consecutiva, hasta tal punto que los policías lo denunciaron por un delito contra la seguridad vial además de sancionarlo por una infracción administrativa por exceso de velocidad.
En el primer control, el 21 de febrero sobre las cinco de la tarde, una patrulla de tráfico que estaba realizando un control de velocidad en la carretera C-62, a la altura del término municipal de Olost (Osona), detectó una motocicleta circulando a 187 km/h. En ese punto la velocidad máxima permitida es de 90 km/h, por lo que el conductor superaba más del doble del límite establecido.
Al día siguiente, 22 de febrero, la misma motocicleta fue detectada de nuevo circulando por el mismo tramo a 141 km/h, también por encima del límite permitido. En ninguno de los dos casos los agentes pudieron detener el vehículo en ese momento.
Tras una investigación, el 7 de marzo los Mossos localizaron al conductor y le comunicaron que quedaba denunciado en dos ocasiones: penalmente, por conducir a una velocidad penalmente punible en la infracción del 21 de febrero, y administrativamente, por el exceso de velocidad del día siguiente. Deberá comparecer en el juzgado cuando sea requerido además de pagar la multa.
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