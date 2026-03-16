'Fast & Furious' en polígonos de Lleida: 33 conductores denunciados por participar en carreras ilegales

El mundo de las carreras ilegales de coches siempre ha atraído al mundo del cine y de la televisión. El problema es cuando se quiere reproducir en la realidad provocando un grave riesgo tanto en los participantes como en el público que acude a verlo. Además, competir de forma clandestina no deja de estar castigado, como han explicado los Mossos d'Esquadra que han denunciado al organizador de carreras clandestinas en Lleida y a 32 conductores participantes por la vía administrativa por infracciones de tráfico.

A mediados del año pasado, los agentes del Grupo de Investigación y Documentación de Tráfico detectaron varias convocatorias en redes sociales de grupos de aficionados a los vehículos para reunirse en polígonos en la zona de Lleida y realizar carreras ilegales y otras actividades peligrosas, como derrapes. Estas convocatorias se realizaban indicando la zona, pero sin concretar hasta el último momento la localización exacta del lugar.

Los mossos detectaron diversas convocatorias de distinta magnitud en polígonos de Segrià y del Pla d’Urgell. La mayoría se celebraban en horario nocturno y reunían a numerosas personas, incluso procedentes de otras zonas de Catalunya y España. En estas concentraciones se llevaban a cabo diferentes actividades temerarias rodeadas de numeroso público sin ninguna medida de seguridad. Entre otras, se realizaban carreras en paralelo, derrapes repetidos y otras maniobras peligrosas.

Finalmente, el pasado 1 de noviembre pudieron localizar una de las convocatorias, con suficiente antelación, en un polígono del término municipal de Alcarràs. Al lugar se desplazaron agentes de paisano y constataron estas actividades. También pudieron identificar a un joven que habría creado la convocatoria en redes sociales y coordinaba las carreras de aceleración.

Con todos los indicios recogidos, los agentes determinaron la identidad de los conductores de los vehículos y del presunto organizador, que no contaba con la autorización pertinente. Los Mossos denunciaron a 32 conductores por conducción temeraria, con una sanción de 500 euros y la pérdida de 6 puntos del permiso de conducir.

También denunciaron penalmente a un conductor por circular con un vehículo con el permiso en situación de pérdida de vigencia por pérdida total de puntos. Desde esta actuación no se ha detectado ninguna otra concentración relevante en Lleida, segun los Mossos.

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La investigación continúa abierta y desde el Grupo de Investigación y Documentación de Tráfico se mantiene el seguimiento activo de las redes sociales para detectar nuevas convocatorias e identificar perfiles de organizadores.