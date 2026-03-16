Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Oscar 2026Elecciones BarçaElecciones Castilla y LeónRosalíaAlfombra rojaOliver LaxeJavier BardemMejores vestidos OscarsHuelga profesoresTiempo CatalunyaGuerra en IránFrancisca Cadenas
instagramlinkedin

Investigación

Detienen a un matrimonio británico por intentar secuestrar a una mujer en Palma

Investigadores del Grupo de Atraco tratan de determinar cuál fue el móvil de la pareja arrestada por detención ilegal

Imagen del intento de secuestro de la mujer en Son Ferriol

Imagen del intento de secuestro de la mujer en Son Ferriol / Redacción

Lorenzo Marina

Palma
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una escena insólita se vivió el domingo a mediodía en las calles del barrio de Son Ferriol, en Palma. Un matrimonio británico intentó secuestrar a una mujer de 61 años y meterla por la fuerza dentro de su coche. Los gritos de la víctima alertaron a los transeúntes e hicieron huir a los secuestradores sin lograr su propósito. Una patrulla de la Policía Nacional los detuvo por un presunto delito de detención ilegal. Investigadores del Grupo de Atracos de la Policía Nacional se encargan del caso.

Los hechos ocurrieron sobre la una de la tarde de este domingo en la calle María Ana Bonafé de Son Ferriol. Un coche se paró en seco al lado de una mujer. Del vehículo se apeó un hombre, que intentó meterla por la fuerza en el interior del vehículo. La mujer, de 61 años, se tiró al suelo y comenzó a pedir auxilio a gritos.

La pareja del secuestrador también se apeó del coche e intentó ayudar a su marido en el rapto. En vista de que los peatones se encaraban con ellos, decidieron emprender la huida dentro su vehículo.

Noticias relacionadas

Investigación

Una patrulla de la Policía Nacional logró interceptar el coche de los secuestradores y los agentes procedieron a su detención. Investigadores del Grupo de Atracos se encargan del caso y tratan de determinar cuál fue el móvil que condujo a este matrimonio a intentar secuestrar a la víctima.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pere, con depresión severa desde hace 20 años, pide la eutanasia por tercera vez: 'Mi vida no es digna, padezco un sufrimiento crónico e intratable
  2. Los asesinos de Francisca Cadenas la amordazaron, le ataron las manos y la desnudaron de cintura para abajo
  3. La comisión catalana de la eutanasia resuelve que Pere, el vecino de Reus con una depresión severa, ha agotado 'todos los tratamientos': 'No hay posibilidad de curación ni de mejora
  4. La Aemet confirma la llegada de la borrasca Samuel y anuncia que hemos batido récord absoluto de frentes de gran impacto en el Mediterráneo
  5. Un pastor compra su propio rebaño para mantener viva la trashumancia en el Pla de l'Estany
  6. Francisca Cadenas fue asesinada a golpes y descuartizada, según la autopsia
  7. Las grabaciones a los asesinos de Francisca Cadenas: 'No la vais a encontrar
  8. El único colegio de Girona en la lista Forbes 2026 de las mejores escuelas de España: método Montessori y huertos en cada aula

Detenido un falso mecánico en Sabadell que engañaba a ancianos con reparaciones inexistentes

Detenido un falso mecánico en Sabadell que engañaba a ancianos con reparaciones inexistentes

Detienen a un matrimonio británico por intentar secuestrar a una mujer en Palma

Detienen a un matrimonio británico por intentar secuestrar a una mujer en Palma

'Fast & Furious' en polígonos de Lleida: 33 conductores denunciados por participar en carreras ilegales

'Fast & Furious' en polígonos de Lleida: 33 conductores denunciados por participar en carreras ilegales

Ola de agresiones por empujones en Japón: el inquietante auge de los 'bumping man’ que afecta al 14% de la población

Ola de agresiones por empujones en Japón: el inquietante auge de los 'bumping man’ que afecta al 14% de la población

Las llamadas de falsos comerciales de luz y gas se intensifican: cuando el 'spam' telefónico puede ser una ciberestafa

Las llamadas de falsos comerciales de luz y gas se intensifican: cuando el 'spam' telefónico puede ser una ciberestafa

Muere un conductor en un choque frontal con un camión de los Bombers en Cassà de la Selva

Muere un conductor en un choque frontal con un camión de los Bombers en Cassà de la Selva

El conductor de un turismo muere en un choque frontal con un camión de Bomberos que regresaba de un servicio en Cassà de la Selva

Un detenido por clavar un destornillador en la cabeza a un hombre durante una reyerta en Alicante

Un detenido por clavar un destornillador en la cabeza a un hombre durante una reyerta en Alicante