Sucesos
Detenido un falso mecánico en Sabadell que engañaba a ancianos con reparaciones inexistentes
El sospechoso simulaba averías mecánicas y pedía dinero por arreglos que no hacía
Las llamadas de falsos comerciales de luz y gas se intensifican: cuando el 'spam' telefónico puede ser una ciberestafa
El pasado 13 de marzo, agentes de paisano los Mossos d'Esquadra de Sabadell detuvieron a un hombre de 20 años que simulaba ser un mecánico para estafar a personas de la tercera edad, ya que les pedía dinero por reparaciones que no había realizado. Los policías consiguieron evitar que una víctima perdiese 900 euros.
El detenido actuaba junto a otro hombre, quien hacía parar a conductores alertándoles de una falsa avería en el vehículo. Era entonces cuando el falso mecánico simulaba una reparación extendiéndose bajo el coche para dar verosimilitud al engaño. El viernes 13 de marzo, hicieron parar a un anciano y le convencieron de que el vehículo sufría una avería grave. Una vez hecha la falsa "reparación", le reclamaron 900 euros.
Al no disponer de efectivo, el anciano se dirigió a una oficina bancaria, donde pudo explicar los hechos a una trabajadora que alertó a los Mossos. Una patrulla de la unidad Fura, agentes de paisano, se activó de inmediato, localizó a los sospechosos en la zona e identificó a un hombre con las manos manchadas de grasa, que coincidía plenamente con la descripción facilitada por la víctima.
Al comprobar que el 'falso mecánico' tenía antecedentes por delitos de estafa con el mismo modus operandi, los agentes le detuvieron. El arrestado pasó a disposición del juzgado en funciones de guardia de Sabadell el sábado 14 de marzo acusado de un intento de estafa.
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