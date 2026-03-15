Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en IránTiempoIsla PetroleraTorrenteAlonsoEutanasiaBarcelonaElecciones BarçaKarma'Burnout'Oscars
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Las cajas negras de los trenes revelan que entre el descarrilamiento y choque pasaron 15 segundos

El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro

Cronología del accidente de tren de Adamuz. En la foto, la llegada de un coche fúnebre al anatómico forense de Córdoba este martes.

Cronología del accidente de tren de Adamuz. En la foto, la llegada de un coche fúnebre al anatómico forense de Córdoba este martes.

Vídeo: Patricio Ortiz y Agencias | Foto: EFE/Salas

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Un mes después del suceso, Adamuz trata de recuperar una aparente normalidad que les devuelva a la tranquilidad del día a día, a las rutinas de unas vidas golpeadas por la tragedia ajena pero que vivieron como propia.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pere, con depresión severa desde hace 20 años, pide la eutanasia por tercera vez: 'Mi vida no es digna, padezco un sufrimiento crónico e intratable
  2. Francisca Cadenas fue asesinada a golpes y descuartizada, según la autopsia
  3. La adolescencia dispara el 'burnout' en las madres: 'No es que te quemes, es que vives en un horno
  4. El tiempo hoy en Catalunya, en directo: Última hora de las lluvias y las alerta del Meteocat por viento y nieve
  5. El único colegio de Girona en la lista Forbes 2026 de las mejores escuelas de España: método Montessori y huertos en cada aula
  6. Karlos Arguiñano publica libro y prepara un documental sobre su vida: 'Me quitaron la estrella Michelin cuando empecé en la tele
  7. MAPA | Situación sin precedentes: 47 embalses de España alcanzan lleno total tras las intensas lluvias
  8. Se derrumba parte de un puente de La Garriga afectado por las obras de la R3 y el Ayuntamiento apunta a una 'mala ejecución

Detenido en Palma por apropiarse de 1.000 euros con la tarjeta de un amigo

Detenido en Palma por apropiarse de 1.000 euros con la tarjeta de un amigo

Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Las cajas negras de los trenes revelan que entre el descarrilamiento y choque pasaron 15 segundos

Prisión provisional sin fianza para los dos hermanos detenidos por el crimen de Francisca Cadenas en Hornachos

Prisión provisional sin fianza para los dos hermanos detenidos por el crimen de Francisca Cadenas en Hornachos

Los detenidos por el crimen de Francisca Cadenas abandonan los juzgados tras decretarse su ingreso en prisión

La mujer que quemó a su pareja en Valencia alega que le prendió fuego porque la maltrataba

La mujer que quemó a su pareja en Valencia alega que le prendió fuego porque la maltrataba

La detenida por quemar a su marido en Chiva afirma que sufría malos tratos

La detenida por quemar a su marido en Chiva afirma que sufría malos tratos

Se derrumba parte de un puente de La Garriga afectado por las obras de la R3 y el ayuntamiento apunta a una "mala ejecución"

Se derrumba parte de un puente de La Garriga afectado por las obras de la R3 y el ayuntamiento apunta a una "mala ejecución"

Francisca Cadenas fue asesinada a golpes y descuartizada, según la autopsia

Francisca Cadenas fue asesinada a golpes y descuartizada, según la autopsia