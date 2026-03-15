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Detenido un pakistaní por una estafa de 1,2 millones de euros con facturas falsas en Mallorca

El individuo presuntamente creaba sociedades ficticias que presentaban facturas entre sí y se apropiaba del dinero adelantado por el banco

Las oficinas del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional.

Las oficinas del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional. / CNP

Xavier Peris

Palma
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Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a un ciudadano pakistaní que presuntamente trabajaba para una organización internacional de estafadores, que se dedicaba al cobro de recibos y facturas falsas domiciliadas en cuentas bancarias de sociedades ficticias. Los investigadores creen que habría llegado a sustraer más de 1.200.000 euros adelantados por los bancos.

La investigación se llevó a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, tras la denuncia interpuesta por el responsable de una entidad bancaria, que informaba que desde el pasado mes de mayo del 2025, habían observado descuadres económicos de cantidades de cierta importancia en la ejecución de cobros de facturas.

Según el responsable de la entidad bancaria, habían constatado como varios de sus clientes, en un corto intervalo de tiempo, habían abierto cuentas bancarias contratando en todas ellas los servicios de emisión, ejecución y gestión de recibos domiciliados.

Una vez que los supuestos clientes abrían las cuentas bancarias, automáticamente llegaban recibos y facturas para ejecutar el cobro. La entidad bancaria ordenaba el cobro y abonaba la cantidad emitida en las facturas. En esos momentos los denunciados una vez cobrados los recibos transferían el dinero a otras cuentas.

Posteriormente, al comprobar que las facturas eran fraudulentas, la entidad solicitaba la devolución de los importes pagados, no pudiendo hacer efectiva la devolución, ya que tanto la cuenta ordenante del pago como la cuenta emisora se encontraban a cero, generando la imposibilidad de recuperar las cantidades abonadas.

Obtenida la información, los investigadores dieron comienzo a la práctica de las gestiones necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados. Durante la investigación, constataron que todas las cuentas bancarias abiertas, así como las empresas y sociedades, figuraban a nombre de ciudadanos de países del este, como Bulgaria o Rumanía.

Tras haber identificado a los contratantes de las cuentas bancarias, se comprobó cómo había un nexo común con un ciudadano pakistaní. Este, supuestamente, los reclutaba y daba de alta empresas y sociedades a sus nombres, abriendo igualmente cuentas bancarias asociadas con las que llevaba a cabo el fraude económico, pudiendo constatar que el entramado societario contaba con más de 40 empresas instrumentales.

Confirmados los hechos, los agentes comprobaron que el presunto autor, junto a otras personas, había ocasionado un quebranto económico por valor de más de un millón de euros.

Finalmente, se procedió a la detención del ciudadano pakistaní como presunto autor de un delito de estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

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La Investigación sigue abierta por parte del grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos, para localizar resto de miembros de la organización criminal. Por lo que no se descartan más detenciones.

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