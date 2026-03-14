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Prisión provisional sin fianza para los dos hermanos detenidos por el crimen de Francisca Cadenas en Hornachos

Las diligencias previas se siguen por los presuntos delitos de asesinato y contra la libertad

Los detenidos por la muerte de Francisca Cadena llegan a los juzgados de Villafranca de los Barros para declarar

Los detenidos por la muerte de Francisca Cadena llegan a los juzgados de Villafranca de los Barros para declarar / JORGE ARMESTAR/ EUROPA PRESS

Ascensión Martínez Romasanta

Badajoz
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El juez ha decretado este sábado prisión provisional comunicada y sin fianza para Julián G. S y su hermano Manuel, detenidos por la muerte de Francisca Cadenas en la localidad pacense de Hornachos.

Las diligencias previas se siguen por presuntos delitos de asesinato y contra la libertad, después de que este viernes el menor de ellos se autoinculpase ante la Guardia Civil como autor del crimen.

La declaración de los detenidos ante del titular de la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Intendencia de la localidad de Villafranca se ha prolongado por espacio de una hora. Ambos han respondido solo a las preguntas de sus abogados, Pepe Duarte y Aurelia Martín.

El juez ha acordado el alzamiento del secreto de las actuaciones antes de comenzar con las declaraciones.

Los dos detenidos llegaron a Villafranca de los Barros este sábado sobre las 12.30 horas y fueron recibidos con abucheos e insultos por los vecinos que los esperaban a la puerta de los juzgados. Hasta las 18.30 horas no ha comenzado su declaración. La abogada de la familia de Francisca Cadenas, Verónica Gerrero, pedía a las puertas del juzgado su prisión provisional, para que no se perdiesen pruebas.

Juli se declaró este viernes autor del crimen y exculpó a su hermano. Sin embargo, el juez ha entendido que hay indicios suficientes para que ambos ingresen en prisión.

Juli y Lolo, como se les conoce en Hornachos, fueron detenidos el pasado miércoles después de un registro exhaustivo de su vivienda por parte de distintas unidades de la Guardia Civil. Su casa está situada varios metros más arriba de la de la familia de Francis. Los agentes hallaron restos óseos en el patio interior de la vivienda, que en poco tiempo confirmaron que pertenecían a la mujer desaparecida hace casi 9 años.

Hoy se han conocido además los datos de la autopsia.

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Este sábado, la vivienda de los detenidos y su vehículo han amanecido con pintadas de color rojo que los acusan de "asesinos".

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