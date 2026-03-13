Ocho jóvenes marroquíes, detenidos por insultar y agredir a personas que hacían el Ramadán en una mezquita de Manresa

Los Mossos d’Esquadra de la comisaría de Manresa detuvieron el pasado 11 de marzo a un joven de 18 años y a siete menores como presuntos autores de los delitos de lesiones, amenazas, desórdenes públicos y otro contra la libertad, la conciencia y los sentimientos religiosos. Entre el 19 y el 24 de febrero, coincidiendo con la celebración del Ramadán, se produjeron varios incidentes en el entorno de una mezquita de Manresa, tanto en el interior como en el exterior del templo.

Durante esos días, un grupo de jóvenes, que forman parte de la comunidad marroquí, presuntamente cometieron agresiones, conductas incívicas y alteraciones del orden público en los accesos y salidas de la mezquita, generando molestias al resto de fieles y a los transeúntes de la zona.

El primer incidente se produjo el 19 de febrero por la noche, cuando varios jóvenes accedieron al interior de la mezquita mientras los fieles estaban rezando. Los jóvenes comenzaron a increpar y agredir a algunas de las personas presentes, aprovechando que estas no podían interrumpir la oración.

Una vez finalizada la oración, algunas de las víctimas les recriminaron los hechos, lo que generó nuevos altercados. Minutos después, uno de los fieles que les había advertido sobre su actitud fue agredido en la calle cuando se dirigía a su casa.

En los días posteriores continuaron produciéndose incidentes que generaron inquietud entre los vecinos de la zona. La comunidad musulmana solicitó apoyo a los Mossos d’Esquadra para garantizar que los fieles pudieran celebrar las oraciones con seguridad.

Por este motivo, los Mossos d’Esquadra reforzaron la presencia policial en las franjas horarias de mayor afluencia, realizando controles dinámicos para prevenir nuevas alteraciones del orden público y garantizar el acceso y la salida del templo.

En más de una ocasión, los jóvenes lanzaron piedras y objetos contra los vehículos policiales que se encontraban controlando el entorno de la mezquita y contra las personas que acudían a rezar.

La investigación policial permitió identificar a algunos de los implicados en el ataque y el pasado el 11 de marzo los agentes pudieron localizar y detener a ocho de los presuntos autores, siete de ellos menores de edad. Los menores han quedado a disposición de la Fiscalía de Menores, mientras que el mayor de edad pasará en las próximas horas a disposición judicial.