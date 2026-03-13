En estado crítico un hombre tras ser rociado con parafina y quemado por su mujer en Valencia mientras dormía

Una mujer de 48 años y vecina de Chiva, Gemma V. Q., ha sido detenida por intento de asesinato tras rociar con parafina y prender fuego a su marido mientras dormía. La víctima, Eduardo S., de 49 años, se encuentra en estado crítico en la unidad de grandes quemados del Hospital La Fe de València, y los médicos temen por su vida debido a la gravedad y extensión de las lesiones. La pareja vivía en el primer piso de una casa ubicada en el número 22 de la calle Rubio, en Chiva, encima del establecimiento propiedad de la víctima, mecánico de profesión y que se dedica a la reparación de motos y a la venta de herramientas agrícolas, especialmente motosierras, de una conocida marca alemana.

Los hechos han sucedido en torno a las cuatro y media de la madrugada de este viernes, cuando el hombre ha salido en llamas a su balcón, pidiendo auxilio. Varios vecinos, alertados por sus gritos, han llamado al teléfono de Emergencias 112, desde donde han activado a la Guardia Civil, a la Policía Local y a medios sanitarios.

Trasladado a La Fe

Según las primeras informaciones, el primer coche patrulla que ha llegado al lugar de los hechos, perteneciente a la Policía Local, ha decidido trasladar al herido de urgencia al centro de salud de Chiva, debido a la gravedad de las lesiones. Una vez allí, el médico ha decidido que debía ser evacuado inmediatamente a La Fe, de lo que se ha encargado una ambulancia del SAMU.

Mientras, agentes de la Guardia Civil detenían a la presunta autora de los hechos, que ha reconocido que le había prendido fuego tras rociarlo con la parafina de una garrafa que tenían en la casa para alimentar la estufa de queroseno. Se trata de un derivado del petróleo, y, por tanto, altamente inflamable, que tiene distintos usos domésticos, el principal de ellos, servir como combustible en ese tipo de electrodomésticos calefactores,

Denuncia verbal de maltrato

La presunta agresora dijo a los primeros agentes y más tarde a la Guardia Civil de Chiva que la motivación del ataque es que la víctima, que regenta un taller de motos y de maquinaria agrícola en el bajo del domicilio donde residen y donde han ocurrido los hechos, la sometía a malos tratos desde hacía tiempo.

En principio, no hay denuncias presentadas con anterioridad, pero los agentes están intentando conocer esos episodios que narra a través de otros testimonios, entre ellos, el de la hija de 16 años de ella, que estaba también en casa cuando se produjo el ataque.

Casi once años de relación

La pareja vivía junta desde 2015, y los agentes están tomando declaración esta mañana a familiares y allegados para conocer cómo era la relación entre ambos. Además, están haciendo comprobaciones para ver si alguno de ellos o ambos están en el sistema VioGen de protección de víctimas de violencia machista, tanto por posibles denuncias entre ellos o con anteriores parejas.

Por ahora, la detenida permanecerá en los calabozos del cuartel de Chiva mientras los agentes completan el atestado, y no se prevé que pase a disposición judicial hasta posiblemente el domingo o el lunes.

De momento, los agentes del laboratorio de Criminalística de la Comandancia de València continúan en el domicilio, realizando la inspección ocular para recabar todas las evidencias posibles.