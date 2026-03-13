Hacía esqui de montaña
Un herido grave al ser sorprendido por un alud en Setcases
EP
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Los Bombers de la Generalitat han rescatado este viernes a mediodía a un hombre que ha resultado herido grave tras verse sorprendido por un alud en la zona del Pic de la Dona, en Setcases (Girona) mientras practicaba esquí de montaña junto con otras dos personas más, que han resultado ilesas.
El aviso se ha producido a las 14.49 horas y al lugar han acudido dos helicópteros de los bomberos, así como otro medicalizado del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha atendido al herido y lo ha trasladado al Hospital Josep Trueta de Girona.
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