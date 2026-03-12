Así se vivió desde dentro la pelea entre ultras del Celta y el Lyon: "Miedo, pánico; nos tiraron bengalas al local"

La trifulca entre ultras del Celta y el Olympique de Lyon la pasada noche pudo haber terminado peor si los responsables de 20th Century Rock de Areal no logran cerrar las puertas a tiempo. Aún así, tres personas resultaron heridas y hubo importantes destrozos en el conocido local de Areal. «La sensación fue de miedo, pánico; nos tiraron bengalas al local», asegura Carlos Viqueira, uno de los dueños del local.

Los propietarios del pub de Areal explican que momentos antes de lo ocurrido «en el local había como unos veinte aficionados del Lyon muy tranquilos y justo acababan de entrar otras dos chicas más, todo como una noche normal», afirma.

Todo cambió cuando los porteros vieron llegar por Areal a un grupo todos de negro, encapuchados y con palos, bates, tubos e incluso un extintor. «Fueron muy rápidos: cerraron las puertas al momento y empezaron a destrozar la fachada. Rompieron los cristales y nos tiraron bengalas a dentro... la sensacióm fue de miedo, pánico. Los destrozos son de material, hay algun corte leve porque rompieron los cristales, pero pudo haber sido gravísimo», relata.

Patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional ayer a la noche en Areal. / Alberto Blanco

Asegura el dueño del local que en un momento los aficionados de dentro pidieron salir: «No podíamos retenerlos, claro. Ahí ya no sé qué pasó pero al minuto nos pidieron volver a entrar. Y nada, ahí esperamos hasta que llegó la Policía y ellos, el grupo, se fue. Si no llegamos a cerrar las puertas, hoy el Twenty estaría destrozado»

Otro de los dueños del 20th Century Rock, Diego Durán Rodríguez, relara que él estaba fuera, hablando con el portero y que dentro los aficionados estaban tranquilos: «Sabías que eran franceses por el idioma. Estaban bien, repartidos por el local, unos en la barra, otros en otras zonas, otros fumando fuera...», describe.

De repente «de la nada» –cuenta– llegaron «60 o 70 personas» encapuchadas, con pasamontañas, armadas con bates de béisbol y tubos de PVC. Fue una situación de pánico, describe. «Venían corriendo a gritos. Nos dispusimos a cerrar las puertas y querían entrar a palazos. Causaron destrozos en las puertas y en la zona del hall. Si llegan a entrar dentro no solo destrozarían el local, podríamos estar hablando de algo más grave, porque venían encapuchados y armados», afirma.

Este empresario lamenta que los causantes de estos graves hechos sean «de aquí». «Es lamentable», valora.