Dan el alta al último menor herido en la escuela de Girona que quedaba ingresado

El menor de 9 años que resultó herido de mayor gravedad este jueves al estallar el recipiente en el que estaban haciendo un experimento de ciencias en el patio de la escuela L’Entorn de Porqueres (Girona), y fue trasladado al hospital Vall d’Hebron de Barcelona, ya ha sido dado de alta.

Según han informado fuentes del Departamento de Salud, el menor, de quien ayer ya se informó que permanecía ingresado en el centro pero que su estado era leve, ha recibido el alta este jueves.

El pequeño era el último menor herido que quedaba ingresado de los tres que fueron trasladados a diferentes centros sanitarios, ya que el que estaba leve en el Hospital Josep Trueta y la niña que fue trasladada al Vall d’Hebrón en ambulancia ayer mismo por la tarde ya pudieron volver a sus casas.

Según informaron fuentes de educación y municipales, el accidente tuvo lugar poco antes de las 11.00 horas, cuando la mitad de la clase de cuarto de primaria estaba participando en un experimento de ciencias en el patio, que consistía en mezclar líquidos, uno de ellos alcohol, en un recipiente.

Por causas que están investigando los Mossos, el recipiente en el que se estaba haciendo el experimento, que era sencillo y se había realizado en otras ocasiones, explotó e hirió a tres menores de la docena que había. Los dos niños y la niña, todos de 9 años de edad, ya están en sus casas.