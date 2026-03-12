Un joven de 18 años ataca a su familia con un arma blanca en Sant Feliu de Buixalleu, agrede a unos vecinos y muere atropellado en la AP-7

Un joven de 18 años habría atacado a su familia con un arma blanca la madrugada de este jueves en una casa de Sant Feliu de Buixalleu (Girona). Habría herido a sus padres y a su hermano, que es menor de edad.

Después de salir del domicilio, el chico también habría agredido a unos vecinos con un objeto contundente. En concreto, habría golpeado a una mujer, abuela de la familia vecina, y a su nieta, menor de edad.

A raíz de los hechos, se han activado patrullas de los Mossos d’Esquadra de la comisaría de Santa Coloma de Farners, que han recibido el aviso hacia las dos de la madrugada, así como varias unidades del SEM para atender a los heridos.

Los tres familiares heridos por arma blanca han sido trasladados al hospital Josep Trueta, donde han ingresado. El único que se mantiene en el centro sanitario es el padre del presunto agresor, que continúa ingresado en estado de poca gravedad y estable, según fuentes hospitalarias. Mientras que el resto —la mujer y el menor— ya han sido dados de alta. La abuela y la nieta también han sido evacuadas a otro centro sanitario.

Búsqueda sin resultados y atropellado

Con la descripción del joven y una vez comprobados los hechos, los Mossos d’Esquadra han iniciado la búsqueda del chico y no ha tenido un resultado positivo hasta dos horas después, confirman desde el cuerpo policial.

La investigación apunta a que los hechos se han cerrado trágicamente hacia las cuatro de la madrugada, cuando un camión ha atropellado mortalmente a un joven en la AP-7, en el punto kilométrico 117 y en sentido sur, dentro del término de Sant Celoni. El conductor no ha podido evitar el impacto y los sanitarios no han podido salvar a la víctima. El camionero, en estado de nerviosismo y ansiedad, ha sido trasladado al hospital de Granollers.

Los Mossos d’Esquadra de la comisaría de Santa Coloma de Farners investigan el ataque que habría perpetrado este joven, que ya había protagonizado otros episodios conflictivos, mientras que el Àrea Regional de Trànsit de la Regió Metropolitana Nord se ha hecho cargo de las diligencias sobre el accidente mortal en la AP-7, que ha provocado colas kilométricas a primera hora de la mañana.