Ola de agresiones por empujones en Japón: el inquietante auge de los 'bumping man’ que ya afecta al 14% de la población

Un vídeo grabado en el famoso cruce del barrio de Shibuya, en Tokio (Japón), ha vuelto a poner en el centro del debate en el país nipón e fenómeno conocido como 'butsukari', una forma de agresión en la que una persona empuja deliberadamente a otra en lugares públicos concurridos.

Las imágenes, que se han hecho virales en redes sociales y superan el millón de visualizaciones en Instagram en apenas un par de semanas, muestran a una niña que posa sonriente mientras hace la señal de la paz frente a la cámara. Segundos después, una mujer que lleva mascarilla quirúrgica la empuja por detrás y la tira al suelo, antes de continuar caminando sin detenerse. El vídeo fue grabado por la madre de la menor.

El incidente ocurrió el 25 de febrero en uno de los pasos peatonales más transitados del mundo. La mayoría de los comentarios en redes sociales condenan el comportamiento de la agresora, aunque algunos usuarios cuestionan el hecho de que madre e hija se paren en medio de una intersección tan concurrida a sacarse unas fotografías.

Un fenómeno que ganó visibilidad en 2018

El caso se considera uno de los ejemplos más visibles de los llamados ‘butsukari otoko’ -que se puede traducir como "hombres que empujan"-, una serie de agresiones en las que personas embisten de forma deliberada a peatones desprevenidos en estaciones de tren, calles o espacios muy transitados.

Aunque el término se popularizó para describir a agresores masculinos, también se han registrado incidentes protagonizados por mujeres, como es el caso.

El fenómeno comenzó a llamar la atención pública en 2018, cuando se difundió un vídeo en el que un hombre empujaba deliberadamente a varias mujeres en la estación de Shinjuku, también en Japón, la estación ferroviaria más concurrida del mundo, según el diario británico 'The Guardian'.

Casos anteriores

Desde entonces, se han registrado distintos casos. En mayo del año pasado, un profesor de 59 años fue detenido en la ciudad japonesa de Fukuoka, acusado de agredir a varios transeúntes golpeándolos con su bolso mientras caminaba.

Este tipo de agresión puede castigarse en Japón con hasta dos años de prisión o una multa máxima de 300.000 yenes (algo más de 1.600 euros), aunque las penas aumentan si se producen lesiones.

También se han denunciado incidentes en los alrededores de la estación de Tamachi, en Tokio. En uno de ellos, una mujer fue golpeada con tanta fuerza que sufrió fracturas en las costillas.

Como medida preventiva, las autoridades establecieron carriles delimitados por bolardos para ordenar el flujo de peatones en los accesos a la estación.

Una mujer con mascarilla recorre en bicicleta una calle de Tokio. / James Matsumoto

Un problema sin estadísticas oficiales

La falta de datos oficiales dificulta dimensionar el fenómeno, pero, según 'The Guardian', una encuesta realizada en 2024 a 21.000 personas reveló que el 14% afirmó haber sido víctima de 'butsukari'. Además, un 6% dijo haber presenciado una agresión y un 5% aseguró haber vivido ambas situaciones.

En muchos casos, los presuntos agresores aprovechan la densidad de las multitudes para mezclarse entre los peatones y evitar ser identificados. Algunas víctimas, además, ni siquiera son conscientes de que han sido empujadas de forma deliberada.

Estrés social y tensiones de género

Los expertos señalan que el fenómeno puede estar relacionado con tensiones sociales y cambios en las dinámicas de género. El sociólogo Kiryu Masayuki, profesor de la Universidad japonesa de Toyo y especialista en psicología criminal, ha descrito este comportamiento como "un reflejo de la sociedad moderna".

Según el académico, algunas personas utilizan este tipo de agresiones como una forma de liberar frustración en un contexto marcado por la incertidumbre laboral y la transformación de los roles tradicionales de masculinidad.

El auge del turismo en Japón también ha añadido presión a zonas muy visitadas de ciudades como Tokio, Kioto u Osaka. Multitudes de visitantes suelen detenerse en lugares emblemáticos para grabar o tomar fotografías para redes sociales, lo que incrementa la congestión en espacios ya de por sí muy transitados.

El incidente viral de Shibuya

Tras el incidente de Shibuya, la embajada china en Tokio ha recomendado a sus ciudadanos mantener distancia con otros peatones en lugares concurridos y evitar el uso del teléfono móvil mientras caminan.

La niña que aparece en el vídeo, de origen taiwanés, según el diario británico, no resultó herida. Su madre explicó posteriormente que había grabado sin darse cuenta una "escena aterradora". También aseguró haber recibido críticas e insultos en internet por tomar fotos de su hija en medio del paso de peatones.

Fotografías en la intersección

La mujer reconoció que quizá fue poco cuidadosa con el flujo de peatones, aunque insistió en que no estaba incumpliendo las normas de tráfico. Según explicó, siguió recomendaciones publicadas en chino en el portal turístico 'Go Tokyo', gestionado por la oficina de turismo de la capital japonesa, que indica a los visitantes que incluso pueden detenerse en la intersección para tomar fotografías.

Sin embargo, la página web en castellano del mismo portal turístico recomienda "fotografiar desde arriba a la horda de peatones".