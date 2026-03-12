Investigación
Un hombre muere de un disparo cuando estaba en un balcón en Alicante
La Policía Nacional busca a los autores del tiroteo e investiga si la víctima falleció por una "bala perdida"
P. Cerrada
La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre de 59 años que recibió un disparo este miércoles por la noche cuando se encontraba en el balcón de un domicilio del barrio del Pla en Alicante.
Los hechos sucedieron pasadas las nueve de la noche en la calle Enrique Monsonís Domingo de Alicante y aunque los servicios sanitarios se personaron con rapidez en el lugar no pudieron salvar la vida el hombre, de 59 años y origen colombiano.
Vecinos del barrio han comentado que se escucharon varios disparos y que la víctima podría haber fallecido a causa de una "bala perdida" durante una disputa ocurrida en la vía pública, donde al parecer dispararon a unas personas que estaban sentadas en un banco.
La calle se llenó en pocos minutos de numerosas patrullas de la Policía Nacional y Policía Local, así como servicios sanitarios, los cuales no pudieron salvarle la vida a la víctima.
"Me han disparado"
Una mujer que se encontraba en el domicilio ha relatado que la víctima estaba en el balcón y ha entrado al interior de la casa diciendo que "me han disparado".
La Policía Nacional activó el protocolo establecido para delitos violentos y se movilizaron los especialistas del Grupo de Delincuencia Violenta de la Policía Judicial y de la Brigada de Policía Científica. Asimismo, se alertó a la comisión judicial para proceder al levantamiento del cadáver y su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal de Alicante, donde este jueves se le practicará la autopsia.
oincidiendo con el tiroteo se incendió en las inmediaciones un turismo, fuego que al parecer también guarda relación con el suceso mortal y está siendo investigado por la Policía.
