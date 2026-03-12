Estafan más de 10.000 euros a un hombre que recibió un SMS suplantando a su banco por una supuesta incidencia en su cuenta

La Guardia Civil investiga a una persona como presunta autora de un delito de estafa, valiéndose para ello de la técnica conocida como “smishing”, una estafa que utiliza mensajes SMS falsos, suplantando a bancos, empresas de mensajería o instituciones, para robar datos bancarios o instalar malware. Suelen incluir enlaces a páginas web fraudulentas que simulan ser legítimas, creando urgencia para que la víctima actúe sin verificar.

El perjudicado recibió un SMS en su teléfono móvil, suplantando a su entidad bancaria, siendo posteriormente contactado por los presuntos estafadores, quienes le transmitieron una serie de instrucciones que debía realizar para anular una supuesta trasferencia fraudulenta y acceso ilegítimo que se estaba realizando en su banca online. Como consecuencia de los hechos descritos, la víctima realizó varias transferencias por un valor total de 10.180 euros.

Cuando tuvo conocimiento de la estafa, víctima formuló la denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil - la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), perteneciente a la Cibercomandancia, siendo traspasada la misma a su Equipo @, quien se hizo cargo de la investigación.

Fruto de la investigación desarrollada por parte del Equipo @ se consiguió esclarecer este delito, localizando el Equipo @ de Avilés, de la Comandancia de Asturias, a su presunto autor, que está siendo investigado por su supuesta participación en los hechos delictivos descritos.

La Cibercomandancia recuerda que el “smishing” es una modalidad de estafa digital dentro del modus operandi conocido como “phisihing”, en la que los delincuentes se valen de la mensajería instantánea (SMS o mensajes), enviando un mensaje a la potencial víctima haciéndose pasar por su entidad bancaria u cualquier otra mercantil, como empresas de reparto de paquetería, refiriendo una urgencia o amenaza para que se actúe rápidamente, incluyendo además un enlace fraudulento y/o número de teléfono al que llamar y en el que, como en el caso esclarecido, se escucha una alocución falsa del servicio de fraudes o estafas bancarias de dicha entidad. Cuando la persona entra en el enlace adjuntado o se comunica telefónicamente es susceptible de introducir datos bancarios, facilitar contraseñas y/o descargar en el dispositivo un malware.

La Cibercomandancia es una unidad de reciente creación a través de la cual la Guardia Civil amplía los servicios de atención al ciudadano, en este caso a través de medios telemáticos, complementando y auxiliando en el “ciberespacio” las 24 horas del día los 365 días del año, al resto de unidades de seguridad ciudadana de la Guardia Civil.

Ante la ON-RED, mediante el uso de un certificado electrónico, se pueden denunciar de manera telemática los siguientes hechos delictivos:

• Cargos fraudulentos con tarjeta bancaria (y otros medios de pago electrónicos.

• Sustracción en interior de vehículo.

• Sustracción de vehículos.

• Hurtos.

• Daños. Para prevenir los posibles fraudes en la red, desde la Guardia Civil se recomienda:

• Desconfiar de los SMS que se reciban, evitando hacer click sobre los enlaces que pudieran incluir.

• Comprar artículos en webs seguras, desconfiando de tentadoras ofertas que se anuncien en páginas web desconocidas.

• No aceptar ofertas de trabajo inesperadas llegadas a través de redes sociales (Telegram, Whatsapp, Tik-tok, etc.).

• Desconfiar de solicitudes de cuantías económica efectuadas con cualquier pretexto a través de redes sociales. • Solicitar a las entidades bancarias la activación de la autenticación reforzada en todos los pagos.

• Bloquear las tarjetas bancarias o medios de pago que se utilicen ante la mera sospecha de una posible utilización de los mismos por parte de terceras personas.

• Denunciar inmediatamente el hecho delictivo, bien a través de la sede electrónica o bien en una Unidad de la Guardia Civil.

• Reclamar la devolución de los cargos indebido a su entidad bancaria.

• Recopilar toda la información posible del cargo efectuado, como es cuenta de destino, comercio o entidad que lo realiza, número de teléfono en los envíos a través de Bizum, etc