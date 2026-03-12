Narcotráfico
Dos detenidos tras interceptar una narcolancha varada en Tavernes de la Valldigna
La embarcación se encontraba varada en un punto muy próximo a Cullera
Saray Fajardo
Los vecinos y vecinas que ayer paseaban por la costa de Tavernes de la Valldigna presenciaron una imagen insólita. Una embarcación con cuatro motores fueraborda potentes para alcanzar gran velocidad y huir durante una persecución se encontraba varada a primera hora del miércoles en un punto muy próximo a Cullera.
La Guardia Civil, tras recibir el aviso, se desplazó hasta el lugar y encontró la 'narcolancha' vacía y con signos de haber sido utilizada para descargar hachís procedente del norte de África. En la embarcación también había restos de comida y huellas en la arena que podrían ser de las personas que navegaban.
Fueron los agentes de la Policía Local de Cullera quienes detuvieron poco después a los dos detenidos, que podrían haber participado en el desembarco.
Se trata de la primera embarcación de estas características que desembarca en la Safor. Durante los últimos años, han aparecido varios fardos de droga en diferentes puntos de la costa de la comarca.
En 2019, por ejemplo, la Policía Local de Gandia encontró en la playa de l'Auir un fardo de hachís. Unas personas detectaron otro paquete idéntico varado en el litoral situado entre las playas de Tavernes de la Valldigna y de Xeraco, por lo que dieron parte a la Guardia Civil, que se hizo cargo del caso.
