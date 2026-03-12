Dan el alta al niño ingresado en la Vall d’Hebron por la deflagración de Porqueres

Pasadas las horas, se ha confirmado que el experimento que habían realizado unos alumnos en la escuela l'Entorn, en el municipio gerundense de Porqueres, y que falló no era el del volcán, como habían informado inicialmente fuentes próximas a los hechos, sino uno que se llama “la serpiente del faraón”. En este caso, el miércoles se mezcló alcohol, azúcar y bicarbonato y, por causas que todavía se investigan, algo salió mal y se produjo una deflagración.

Tres niños de 9 años resultaron heridos por quemaduras, uno de los cuales fue ingresado en el hospital Vall d’Hebron de Barcelona y ha recibido el alta este mediodía. Los otros dos fueron dados de alta el mismo día de los hechos e, incluso, uno de ellos fue a la escuela a visitar a sus compañeros a pesar de lo que había pasado por la mañana.

Los Mossos d’Esquadra mantienen la investigación abierta para acabar de aclarar qué sucedió.

En qué consiste

El experimento de la serpiente del faraón consiste en encender una mezcla de alcohol, azúcar y bicarbonato. El alcohol pone en marcha la combustión; el calor descompone el bicarbonato y libera gases, mientras que el azúcar, al calentarse, se carameliza, se infla y acaba transformándose en una estructura negra de carbono. El resultado es una columna oscura y porosa que recuerda a una serpiente. Según diversos recursos educativos, se recomienda hacerlo sobre una base resistente al calor, como un azulejo, encima de un pequeño montón de arena con un agujero en forma de cono y en una zona aireada.