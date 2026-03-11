Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránMiranda de EbroPorqueresPeste porcinaR3 - RodaliesBajas laboralesAmancio OrtegaInditexAnestesiaAdamuzAlimentaciónPremios OscarEncuestas Castilla y LeónRenta 2026
instagramlinkedin

ACCIDENTE

Dos personas mueren por inhalación de gas en una urbanización de Zaragoza entre María de Huerva y Botorrita

Las víctimas son una mujer de 79 años y su hijo de 52

Otro hijo de la víctima dio el aviso cuando los encontró tumbados en el suelo

Imagen de archivo de la Guardia Civil.

Imagen de archivo de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL

Israel Salvador

Zaragoza
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una tragedia ha sacudido las localidades zaragozanas de María de Huerva y Botorrita. Dos personas han perdido la vida en su vivienda de la urbanización Montepinar, en el término municipal de María de Huerva. La Guardia Civil investiga actualmente las circunstancias que rodearon este fatal accidente.

El aviso llegó a las 23:20 horas del 9 de marzo, cuando un familiar acudió a la vivienda y encontró a su madre, de 79 años, y a su hermano, de 52, tumbados en el suelo. De inmediato, los equipos de emergencia y la Guardia Civil se desplazaron hasta el lugar. Lamentablemente, los servicios médicos certificaron el fallecimiento de ambas personas poco después de su llegada.

Según la primera valoración del forense presente en la vivienda, las víctimas podrían haber fallecido por inhalación de monóxido de carbono, posiblemente procedente de la estufa que utilizaban para calentar el domicilio. No se observaron signos de violencia en el lugar. A las 3:45 horas se procedió al levantamiento de los cadáveres, que fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Aragón.

Noticias relacionadas

El suceso ha causado conmoción entre vecinos y familiares. Mientras, la Guardia Civil continúa con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva revolución alimentaria es volver a la comida de las abuelas: 'Ellas ya practicaban un modelo sostenible
  2. Los médicos de familia, sobre el aumento de las bajas laborales por salud mental: 'No es un abuso del trabajador
  3. Un equipo de médicos describe un caso clínico 'extremadamente inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
  4. Los maestros y profesores catalanes serán los terceros mejor pagados de España, según el Govern
  5. Los expertos ven inviable elevar la R1 de Rodalies como propone Puente y defienden proteger el actual trazado
  6. Científicos de EEUU afirman haber copiado el cerebro de una mosca en un ordenador: 'Ahora vive en una simulación
  7. Hospital Vithas Barcelona: un modelo sanitario transformador
  8. Los embalses del Ebro vuelven a abrir compuertas en la 'operación sedimentos': 'Esta crecida será muy útil para los investigadores

Dos personas mueren por inhalación de gas en una urbanización de Zaragoza

Dos personas mueren por inhalación de gas en una urbanización de Zaragoza

Detenido en Madrid un prófugo internacional que llevaba más de 20 años oculto con identidad falsa

Detenido en Madrid un prófugo internacional que llevaba más de 20 años oculto con identidad falsa

Dos hombres detenidos por acosar y amenazar de muerte a Ione Belarra: "El día que te vea, te meto un tiro en la cabeza, feminazi de mierda"

Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Las cajas negras de los trenes revelan que entre el descarrilamiento y choque pasaron 15 segundos

El detenido por matar a tres mujeres en Miranda tiene antecedentes por secuestro

El detenido por matar a tres mujeres en Miranda tiene antecedentes por secuestro

Tres mujeres mueren en un incendio provocado por la expareja de una de ellas en Miranda de Ebro

Tres mujeres mueren en un incendio provocado por la expareja de una de ellas en Miranda de Ebro

Investigan a un conductor por circular en sentido contrario y a gran velocidad contra ciclistas en La Rioja

Dos detenidos en Lleida por presentarse conduciendo un vehículo a un examen de recuperación del permiso de conducir

Dos detenidos en Lleida por presentarse conduciendo un vehículo a un examen de recuperación del permiso de conducir