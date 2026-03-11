Muere un agricultor tras ser atropellado por un microbús que se salío de la vía en Marçà

Nuevo accidente mortal de tráfico. Los Mossos d'Esquadra investigan un siniestro ocurrido este miércoles sobre las tres de la tarde en la carretera T-300, también conocida como 'carretera de la estación', de la localidad de Marçà (Priorat).

Un microbús se ha salido de la vía y ha caído un lado, atropellando mortalmente a un hombre que hacía tareas agrícolas en una finca pegada a la carretera. En el microbús viajaba únicamente la conductora que ha resultado herida leve y ha sido trasladada al hospital de Móra d’Ebre.

El Servei Català de Trànsit remarca que a raíz del siniestro, se activaron cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, cuatro dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, que ayudaron a evacuar a la persona que se encontraba en el microbús, estabilizaron el vehículo para garantizar su seguridad y recuperaron el cuerpo de la víctima mortal, así como dos unidades y el apoyo psicológico del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Los Mossos investigan las causas del accidente. Trànsit remarca que el fallecido es la víctima mortal número 15 en las carreteras catalanas este año.