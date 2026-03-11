Sucesos
Muere un agricultor tras ser atropellado por un microbús que se salío de la vía en Marçà
Trànsit remarca que es la víctima mortal número 15 en las carreteras catalanas este año
Catalunya registra 13 fallecidos por accidentes de tráfico desde principios de 2026, nueve menos que el año pasado
Nuevo accidente mortal de tráfico. Los Mossos d'Esquadra investigan un siniestro ocurrido este miércoles sobre las tres de la tarde en la carretera T-300, también conocida como 'carretera de la estación', de la localidad de Marçà (Priorat).
Un microbús se ha salido de la vía y ha caído un lado, atropellando mortalmente a un hombre que hacía tareas agrícolas en una finca pegada a la carretera. En el microbús viajaba únicamente la conductora que ha resultado herida leve y ha sido trasladada al hospital de Móra d’Ebre.
El Servei Català de Trànsit remarca que a raíz del siniestro, se activaron cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, cuatro dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, que ayudaron a evacuar a la persona que se encontraba en el microbús, estabilizaron el vehículo para garantizar su seguridad y recuperaron el cuerpo de la víctima mortal, así como dos unidades y el apoyo psicológico del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Los Mossos investigan las causas del accidente. Trànsit remarca que el fallecido es la víctima mortal número 15 en las carreteras catalanas este año.
Suscríbete para seguir leyendo
- La nueva revolución alimentaria es volver a la comida de las abuelas: 'Ellas ya practicaban un modelo sostenible
- Los médicos de familia, sobre el aumento de las bajas laborales por salud mental: 'No es un abuso del trabajador
- Un equipo de médicos describe un caso clínico 'extremadamente inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
- Los maestros y profesores catalanes serán los terceros mejor pagados de España, según el Govern
- Los expertos ven inviable elevar la R1 de Rodalies como propone Puente y defienden proteger el actual trazado
- Científicos de EEUU afirman haber copiado el cerebro de una mosca en un ordenador: 'Ahora vive en una simulación
- Hospital Vithas Barcelona: un modelo sanitario transformador
- Los embalses del Ebro vuelven a abrir compuertas en la 'operación sedimentos': 'Esta crecida será muy útil para los investigadores