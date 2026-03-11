Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Encuentran a un hombre muerto en el lago de la Casa de Campo de Madrid

Varias personas que pasaban por la zona vieron el cadáver y avisaron a emergencias

El lago de la Casa de Campo en una imagen de archivo.

El lago de la Casa de Campo en una imagen de archivo. / Ayuntamiento de Madrid

Héctor González

Madrid
Un hombre de mediana edad fue encontrado el pasado martes por la tarde muerto flotando en el Lago de la Casa de Campo de Madrid. El cuerpo fue visto por varias personas que paseaban por la zona, quienes avisaron a los servicios de emergencia.

Según ha avanzado El Mundo, el hallazgo se produjo en el estanque situado en el área donde se practica kayak polo, frente al paseo de María Teresa. Hasta el lugar acudieron efectivos de los bomberos, que se encargaron de recuperar el cuerpo del lago, según datos facilitados por Emergencias Madrid.

El fallecido vestía ropa deportiva y zapatillas. Además, el cadáver presentaba una notable rigidez, lo que sugiere que podría llevar varias horas sin vida en el momento en que fue localizado. Fuentes policiales han señalado que, tras una primera inspección, el cuerpo no presentaba signos de violencia. En cualquier caso, será la autopsia la que determine las causas exactas de la muerte.

Noticias relacionadas

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que el hombre habría salido a hacer deporte por la zona y que podría haber sufrido algún problema o indisposición que provocara su caída al agua.

