Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránMiranda de EbroPorqueresPeste porcinaR3 - RodaliesBajas laboralesAmancio OrtegaInditexAnestesiaAdamuzAlimentaciónPremios OscarEncuestas Castilla y LeónRenta 2026
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Las cajas negras de los trenes revelan que entre el descarrilamiento y choque pasaron 15 segundos

El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro

Cronología del accidente de tren de Adamuz. En la foto, la llegada de un coche fúnebre al anatómico forense de Córdoba este martes.

Cronología del accidente de tren de Adamuz. En la foto, la llegada de un coche fúnebre al anatómico forense de Córdoba este martes.

Vídeo: Patricio Ortiz y Agencias | Foto: EFE/Salas

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Un mes después del suceso, Adamuz trata de recuperar una aparente normalidad que les devuelva a la tranquilidad del día a día, a las rutinas de unas vidas golpeadas por la tragedia ajena pero que vivieron como propia.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva revolución alimentaria es volver a la comida de las abuelas: 'Ellas ya practicaban un modelo sostenible
  2. Los médicos de familia, sobre el aumento de las bajas laborales por salud mental: 'No es un abuso del trabajador
  3. Un equipo de médicos describe un caso clínico 'extremadamente inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
  4. Los maestros y profesores catalanes serán los terceros mejor pagados de España, según el Govern
  5. Los expertos ven inviable elevar la R1 de Rodalies como propone Puente y defienden proteger el actual trazado
  6. Científicos de EEUU afirman haber copiado el cerebro de una mosca en un ordenador: 'Ahora vive en una simulación
  7. Hospital Vithas Barcelona: un modelo sanitario transformador
  8. Los embalses del Ebro vuelven a abrir compuertas en la 'operación sedimentos': 'Esta crecida será muy útil para los investigadores

Dos personas mueren por inhalación de gas en una urbanización de Zaragoza

Dos personas mueren por inhalación de gas en una urbanización de Zaragoza

Detenido en Madrid un prófugo internacional que llevaba más de 20 años oculto con identidad falsa

Detenido en Madrid un prófugo internacional que llevaba más de 20 años oculto con identidad falsa

Dos hombres detenidos por acosar y amenazar de muerte a Ione Belarra: "El día que te vea, te meto un tiro en la cabeza, feminazi de mierda"

Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Las cajas negras de los trenes revelan que entre el descarrilamiento y choque pasaron 15 segundos

El detenido por matar a tres mujeres en Miranda tiene antecedentes por secuestro

El detenido por matar a tres mujeres en Miranda tiene antecedentes por secuestro

Tres mujeres mueren en un incendio provocado por la expareja de una de ellas en Miranda de Ebro

Tres mujeres mueren en un incendio provocado por la expareja de una de ellas en Miranda de Ebro

Investigan a un conductor por circular en sentido contrario y a gran velocidad contra ciclistas en La Rioja

Dos detenidos en Lleida por presentarse conduciendo un vehículo a un examen de recuperación del permiso de conducir

Dos detenidos en Lleida por presentarse conduciendo un vehículo a un examen de recuperación del permiso de conducir