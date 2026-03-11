Sucesos
Dos detenidos en Lleida por presentarse conduciendo un vehículo a un examen de recuperación del permiso de conducir
Los Mossos también detectan a once personas que utilizaban sistemas de transmisión de imágenes y audio para recibir ayuda externa durante el examen
De la suplantación de identidad a los pinganillos ocultos para copiar: las 'trampas' para sacarse el carnet de conducir
Sin complejos. Los Mossos d'Esquadra, con la colaboración de la Prefectura Provincial de Tráfico de Lleida, realizaron durante el mes de febrero una serie de controles durante los exámenes teóricos de conducir al detectarse la picaresca de algunos aspirantes que intentaban utilizar dispositivos electrónicos para obtener ayuda externa en la prueba. Además, en muchos casos estas personas se mostraban agresivas y no colaboraban con los requerimientos de los funcionarios.
Ante esto, aunque estos dispositivos específicos de control en las instalaciones de la Prefectura se utilizan de manera aleatoria, se decidió intensificar los controles durante febrero. El operativo se orientó a la detección de prácticas fraudulentas, como el uso de tecnología oculta para obtener respuestas de manera ilegal o la suplantación de identidad en el examen de obtención o recuperación de los permisos de conducción.
Durante estos controles, los agentes detectaron 11 personas que utilizaban un sistema de transmisión de imágenes y audio. Este dispositivo consistía en una cámara oculta integrada en la ropa, un emisor externo que enviaba las imágenes a un colaborador, y un mini auricular imperceptible que transmitía las respuestas al examinado.
La Prefectura de Tráfico sanciona este tipo de conductas con una multa de 500 euros y la prohibición de presentarse nuevamente al examen durante seis meses.
Además, los agentes detuvieron dos personas que se presentaron a la Prefectura conduciendo un vehículo sin disponer del permiso de conducción. Tenían que realizar el examen de recuperación por pérdida de vigencia debido a no disponer de puntos en el permiso de conducir. En estos casos, se iniciaron diligencias penales remitidas al Juzgado de Instrucción de guardia de Lleida.
Suscríbete para seguir leyendo
- La nueva revolución alimentaria es volver a la comida de las abuelas: 'Ellas ya practicaban un modelo sostenible
- Los médicos de familia, sobre el aumento de las bajas laborales por salud mental: 'No es un abuso del trabajador
- Un equipo de médicos describe un caso clínico 'extremadamente inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
- Los maestros y profesores catalanes serán los terceros mejor pagados de España, según el Govern
- Los expertos ven inviable elevar la R1 de Rodalies como propone Puente y defienden proteger el actual trazado
- Científicos de EEUU afirman haber copiado el cerebro de una mosca en un ordenador: 'Ahora vive en una simulación
- Hospital Vithas Barcelona: un modelo sanitario transformador
- Los embalses del Ebro vuelven a abrir compuertas en la 'operación sedimentos': 'Esta crecida será muy útil para los investigadores