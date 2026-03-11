Dos detenidos en Lleida por presentarse conduciendo un vehículo a un examen de recuperación del permiso de conducir

Sin complejos. Los Mossos d'Esquadra, con la colaboración de la Prefectura Provincial de Tráfico de Lleida, realizaron durante el mes de febrero una serie de controles durante los exámenes teóricos de conducir al detectarse la picaresca de algunos aspirantes que intentaban utilizar dispositivos electrónicos para obtener ayuda externa en la prueba. Además, en muchos casos estas personas se mostraban agresivas y no colaboraban con los requerimientos de los funcionarios.

Ante esto, aunque estos dispositivos específicos de control en las instalaciones de la Prefectura se utilizan de manera aleatoria, se decidió intensificar los controles durante febrero. El operativo se orientó a la detección de prácticas fraudulentas, como el uso de tecnología oculta para obtener respuestas de manera ilegal o la suplantación de identidad en el examen de obtención o recuperación de los permisos de conducción.

Durante estos controles, los agentes detectaron 11 personas que utilizaban un sistema de transmisión de imágenes y audio. Este dispositivo consistía en una cámara oculta integrada en la ropa, un emisor externo que enviaba las imágenes a un colaborador, y un mini auricular imperceptible que transmitía las respuestas al examinado.

La Prefectura de Tráfico sanciona este tipo de conductas con una multa de 500 euros y la prohibición de presentarse nuevamente al examen durante seis meses.

Además, los agentes detuvieron dos personas que se presentaron a la Prefectura conduciendo un vehículo sin disponer del permiso de conducción. Tenían que realizar el examen de recuperación por pérdida de vigencia debido a no disponer de puntos en el permiso de conducir. En estos casos, se iniciaron diligencias penales remitidas al Juzgado de Instrucción de guardia de Lleida.