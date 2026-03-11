Detenido un multirreincidente en Barcelona por siete robos a turistas con el 'método de la mancha'

No es precisamente lo que se llama un robo limpio. Habitualmente, los ladrones actúan en grupo y mientras uno de ellos mancha la ropa de la víctima, con algún líquido, producto o, incluso, excrementos, para después simular limpiarlo, un cómplice aprovecha la distracción para 'limpiarlo' de verdad de cualquier objeto de valor que lleven, como carteras, móviles, dispositivos electrónicos, maletas o bolsas.

Se trata del conocido como 'método de la mancha' una forma de hurtar especializada de algunos delincuentes en Barcelona. Precisamente esa especialización ha provocado que los Mossos d'Esquadra detuvieran a un hombre de 33 años por siete hurtos a turistas con este sistema tan sucio. Acumula 27 detenciones por hechos de la misma naturaleza y modus operandi, por lo que los investigadores han tenido en cuenta su rasgo criminal más distintivo.

Como el sospechoso actuaba en grupo, los agentes también lo acusan de pertenencia a grupo criminal. Presuntamente, los siete hurtos los cometió, acompañados de sus compinches, entre mediados de diciembre y mediados de febrero en establecimientos comerciales y hoteleros de los distritos de Sants-Montjuïc, Eixample, Ciutat Vella y Les Corts de Barcelona.

Los ladrones creaban una distracción, ya fuera manchando a las víctimas con algún producto, provocando una conversación o pidiendo a las víctimas que les hicieran una foto en estos establecimientos. En ese momento se aprovechaba el despiste generalizado para sustraer los bolsos que llevaban las víctimas, principalmente turistas. En total, habrían sustraído más de 2.000 euros en efectivo, documentación y tarjetas de crédito, y otros objetos valorados en más de 14.000 euros, según la policía catalana.

El día 3 de marzo, agentes de la unidad de Investigación de Mossos localizaron al investigado en el distrito de Sants-Montjuïc, donde lo arrestaron. El detenido pasó a disposición judicial el día 5 de marzo. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones de los cómplices del sospechoso para 'limpiar' turistas, además de ensuciar su ropa.