Detenido un hombre por agredir a un menor con un arma blanca en Barcelona

La Guardia Urbana ha detenido a un hombre como presunto autor de una agresión con arma blanca contra un menor en el barrio del Clot de Barcelona. Los hechos ocurrieron poco antes de la medianoche del martes a la salida de la parada de metro del Clot.

Por causas que todavía se están investigando el arrestado habría herido a la víctima en el cuello. Fuentes policiales apuntaron que varios testigos alertaron a la policía barcelonesa y que agentes de paisano pudieron localizar al presunto autor y comisaron el arma. Los servicios de emergencias trasladaron a la víctima a un centro sanitario. Los Mossos d'Esquadra se han hecho cargo de la investigación.