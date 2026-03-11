Los Bombers rescatan a dos personas en el Pedraforca después de 10 horas

Poco antes de las 4:30 horas de la madrugada llegaban al Refugi Lluís Estasen del Pedraforca los dos escaladores que pidieron ayuda, acompañados de los Bombers después de casi 10 horas de rescate.

Los Bombers de la Generalitat trabajaban en el rescate de estas dos personas, que se vieron atrapadas por la oscuridad en el Pedraforca desde las 18.34 h de la tarde del martes, cuando avisaron de que estaban subiendo por la canal de Riambau, en la cara norte del Pedraforca, y que no veían claro el hecho de poder bajar, ya que la noche se les echaba encima.

Cuando establecieron comunicación con los Bombers les dijeron que intentarían llegar arriba, pero finalmente no lo consiguieron. Mientras tanto despegaba el helicóptero del GRAE de la Seu d'Urgell, y se activaban las dotaciones terrestres. Por culpa de la oscuridad, el helicóptero solo pudo llevar a los efectivos hasta un sendero que lleva al Coll del Verdet, desde donde 3 miembros del GRAE se calzaron los esquís y salieron a buscar a los escaladores.

En todo momento mantuvieron conexión telefónica con los dos escaladores, de 45 y 50 años. La Unitat de Dons de los Bombers se desplegó para iluminar la zona y el camino de los rescatadores, al mismo tiempo que localizaba a quienes debían ser rescatados.

Los miembros del GRAE subiendo por la canal, iluminados por los drones

Cerca de las 12 de la noche se estableció contacto visual entre unos y otros, y a las 0:30 de la madrugada se encontraban finalmente. Sanos y salvos, pero con una cierta hipotermia.

Los escaladores fueron ayudados a acabar la subida, y una vez arriba se estableció un punto caliente, para recuperar temperatura corporal, antes de empezar el descenso. Finalmente, todo el equipo, rescatados y rescatadores, llegaba al refugio a las 4.19 h, donde han podido descansar un rato, después de casi 10 horas de rescate en el Pedraforca. Esta vez, con final feliz.