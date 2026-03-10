Suspendido por un error de procedimiento el juicio a un monitor acusado de abusar de alumnos de P4 en Barcelona

El juicio contra un monitor de comedor de la escuela e de Barcelona, acusado de abusar sexualmente de menores de P4 durante el curso 2021, se ha suspendido por un error de procedimiento. La vista se había iniciado en la Audiencia Provincial de Barcelona, pero el juez ha declarado una nulidad parcial debido a un error en el auto de apertura del juicio oral relacionado con la responsabilidad civil.

La Fiscalía ha calificado los hechos como ocho delitos continuados de abuso sexual a menores de dieciséis años, con el agravante de relación de superioridad. Ha solicitado seis años de prisión por cada delito —48 años en total— y una indemnización de 12.000 euros por víctima. Según el escrito del fiscal, los hechos ocurrieron entre el 19 de abril y el 4 de julio de 2021. El acusado habría actuado con un tono “déspota, despectivo y amenazante”, y castigaba con frecuencia a los niños para lograr que le obedecieran.

Abuso disfrazado de juego

En este sentido, habría propuesto a las víctimas juegos de contenido sexual consistentes en simular que se casaban. Habría puesto música, hecho que se desnudaran de cintura para abajo y los habría animado a bailar en pareja y tocarse los genitales mutuamente. De acuerdo con la investigación, el hombre también habría aprovechado juegos como el de “tocar y parar” para sujetar a los niños y, fingiendo que les hacía cosquillas, realizarles tocamientos por encima de la ropa.

El documento también indica que el monitor habría tocado con ánimo “libidinoso” a algunos de los pequeños en momentos en que iban al baño y necesitaban ayuda con las tareas de limpieza. Se da la circunstancia de que el hombre habría amenazado a las víctimas diciéndoles que, si contaban algo, “tiraría a su familia a la basura” y les advertía que “siempre estaría presente”.

48 años de cárcel e inhabilitación

También ha pedido la inhabilitación del acusado para el sufragio pasivo durante la condena, diez años de libertad vigilada después de la prisión, su inhabilitación para cualquier trabajo o profesión con contacto habitual con menores durante diez años después de salir de prisión, y la prohibición de acercarse a menos de 1.000 metros de las víctimas o comunicarse con ellas por cualquier medio durante un periodo superior a los cuatro años posteriores al cumplimiento de la condena.

Como responsabilidad civil, el acusado y la empresa para la que trabajaba deberán indemnizar a cada menor afectado con 12.000 euros por los daños morales y psíquicos causados, además de asumir el coste de las costas procesales.