Muere una mujer al caer por un acantilado del Camí de Ronda en Torroella de Montgrí

Los servicios de emergencia han recatado este martes por la mañana en Torroella de Montgrí a una mujer que ha sufrido un accidente mortal al caerse desde un acantilado mientras hacía el Camí de Ronda. El aviso del accidente se recibió hacia las 12:45 del mediodía.

Según las primeras informaciones, la víctima caminaba con otra mujer por un camino junto a la costa, en la zona de cala Montgó, cuando por causas que se están investigando cayó desde unos 40 metros de altura. La caída se produjo cerca de la llamada roca de la Cadira, a unos 100 metros de la playa.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de los Bombers de la Generalitat, de los Mossos d’Esquadra y del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Los Bomberos movilizaron siete dotaciones, entre ellas el helicóptero con los rescatadores del GRAE. Cuando llegaron hasta la víctima, ya había perdido la vida.

Los sanitarios del SEM certificaron la muerte. Los Mossos d’Esquadra consideran que se trataría de un hecho accidental y han abierto diligencias informativas sobre el suceso.